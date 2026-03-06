onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yönetmen Semih Bağcı Ben Leman Dizisinin Tamamen Sonlandığını Açıkladı

Yönetmen Semih Bağcı Ben Leman Dizisinin Tamamen Sonlandığını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 13:16

Erken final yaptıktan sonra dijital platformda devam etmesi için kampanyalar başlatılan Ben Leman dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Dizinin yönetmeni Semih Bağcı, projeyle ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen dizinin geri dönmeyeceğini duyurdu. Bağcı, izleyicilere teşekkür ederek vedanın artık kesinleştiğini belirtti. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ben Leman dizisiyle ilgili merak edilen gelişme sonunda netlik kazandı.

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ben Leman dizisiyle ilgili merak edilen gelişme sonunda netlik kazandı.

NTC Medya imzalı dram dizisi Ben Leman, 4 Ekim 2025 tarihinde yayın hayatına başlamış ve 27 Aralık 2025’te yayınlanan 13. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalamıştı. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın yer alıyordu. Urla’da çekilen yapımın kadrosunda ayrıca Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez gibi isimler de bulunuyordu.

Final kararının ardından dizinin hayranları sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmış, özellikle dijital platformlarda yeniden yayınlanması için yoğun çağrılar yapılmıştı.

Final kararının ardından dizinin hayranları sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmış, özellikle dijital platformlarda yeniden yayınlanması için yoğun çağrılar yapılmıştı.

Hatta dizinin Disney+’ta devam edebileceği yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

Ancak dizinin yönetmeni Semih Bağcı, yaptığı açıklamayla tüm bu beklentilere son noktayı koydu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bağcı, dizinin artık kesin olarak sona erdiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bağcı, dizinin artık kesin olarak sona erdiğini duyurdu.
twitter.com

Bağcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Ben Leman ortak paydasında buluştuğumuz ve kalpten bağ kurduğumuz arkadaşlara ; 

 Ben Leman bundan yaklaşık 2,5 ay önce  yayın hayatına veda etmesine rağmen dijitalde devam etmesi için elinden gelenin fazlasını yapan siz kıymetli seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz 🙏🏼 geldiğimiz son noktada o “veda” nın geri dönüşünün olmayacağını maalesef biliyoruz artık.. sağlık olsun, biz hep o güzel uçuşu hatırlayacağız 🕊️

 Umut dolu ve aydınlık yarınlarda görüşmek üzere 🤍✨'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın