Yönetmen Semih Bağcı Ben Leman Dizisinin Tamamen Sonlandığını Açıkladı

Bağcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Ben Leman ortak paydasında buluştuğumuz ve kalpten bağ kurduğumuz arkadaşlara ;

Ben Leman bundan yaklaşık 2,5 ay önce yayın hayatına veda etmesine rağmen dijitalde devam etmesi için elinden gelenin fazlasını yapan siz kıymetli seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz 🙏🏼 geldiğimiz son noktada o “veda” nın geri dönüşünün olmayacağını maalesef biliyoruz artık.. sağlık olsun, biz hep o güzel uçuşu hatırlayacağız 🕊️

Umut dolu ve aydınlık yarınlarda görüşmek üzere 🤍✨'