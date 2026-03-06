Yönetmen Semih Bağcı Ben Leman Dizisinin Tamamen Sonlandığını Açıkladı
Erken final yaptıktan sonra dijital platformda devam etmesi için kampanyalar başlatılan Ben Leman dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Dizinin yönetmeni Semih Bağcı, projeyle ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen dizinin geri dönmeyeceğini duyurdu. Bağcı, izleyicilere teşekkür ederek vedanın artık kesinleştiğini belirtti.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ben Leman dizisiyle ilgili merak edilen gelişme sonunda netlik kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final kararının ardından dizinin hayranları sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmış, özellikle dijital platformlarda yeniden yayınlanması için yoğun çağrılar yapılmıştı.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bağcı, dizinin artık kesin olarak sona erdiğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın