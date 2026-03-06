Ballerina Farm ile Tanınan Hannah Neeleman 9. Bebeğini Kucağına Aldı!
Sosyal medyada kalabalık aile yaşamını paylaşan anneler son yıllarda milyonlarca takipçi topladı. “Momfluencer” olarak anılan içerik üreticilerinin en ünlü isimlerinden biri de Ballerina Farm hesabının yüzü Hannah Neeleman. Yemek tarifleri, çiftlik hayatı ve çocuklarıyla günlük yaşamını paylaşan Neeleman şimdi dokuzuncu bebeğini kucağına aldı. Kutlama mesajlarının yanında tartışmalar da gecikmedi.
Ballerina Farm’ın yüzü Hannah Neeleman dokuzuncu bebeğini dünyaya getirdi
Sosyal medya fenomeni anne aynı zamanda güçlü bir marka kurdu
Hannah, tebrik mesajlarının yanında eleştiri de aldı
