Ballerina Farm ile Tanınan Hannah Neeleman 9. Bebeğini Kucağına Aldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 17:29

Sosyal medyada kalabalık aile yaşamını paylaşan anneler son yıllarda milyonlarca takipçi topladı. “Momfluencer” olarak anılan içerik üreticilerinin en ünlü isimlerinden biri de Ballerina Farm hesabının yüzü Hannah Neeleman. Yemek tarifleri, çiftlik hayatı ve çocuklarıyla günlük yaşamını paylaşan Neeleman şimdi dokuzuncu bebeğini kucağına aldı. Kutlama mesajlarının yanında tartışmalar da gecikmedi.

Ballerina Farm’ın yüzü Hannah Neeleman dokuzuncu bebeğini dünyaya getirdi

35 yaşındaki Hannah Neeleman, Instagram’da paylaştığı videoda kucağında yeni doğan bebeğiyle takipçilerine seslendi. 'Dün gece ailemize yeni bir üye katıldı. Dokuzuncu bebeğimizi kucağımıza aldık.' sözleriyle haberi duyurdu. Paylaşımında ayrıca 'Bu kusursuz mucizeyi aramıza katabildiğimiz için tarif edilemez derecede minnettarız.' ifadelerini kullandı.

Yeni doğan bebeğin kız olduğu açıklandı ancak henüz isim belirlenmedi. Hannah ve eşi Daniel Neeleman dokuz çocuklu geniş aileye sahip. Ailenin üç oğlu Henry, Charles ve George’un ardından gelen altı kızdan sonuncusu da yeni doğan bebek oldu.

Sosyal medya fenomeni anne aynı zamanda güçlü bir marka kurdu

Juilliard eğitimli eski balerin Hannah Neeleman, Mrs. American unvanını kazandıktan sonra eşi Daniel Neeleman ile Utah’taki geniş çiftlikte yaşamaya başladı. 328 dönümlük arazi üzerinde kurulan Ballerina Farm kısa sürede internet fenomenine dönüştü.

Çiftlik yaşamını romantik bir Amerikan çiftlik hayatı olarak sunan içerikler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ev yapımı yemekler, çocuklarla geçen gündelik anlar, doğa ve üretim temalı paylaşımlar markanın temelini oluşturuyor. Ballerina Farm aynı zamanda çeşitli gıda ürünleri ve mutfak malzemelerinin satıldığı ticari girişim haline geldi.

Daniel Neeleman girişimcilik tarafında dikkat çeken bir aileden geliyor. Babası David Neeleman, JetBlue başta olmak üzere birçok hava yolu şirketinin kurucusu olarak biliniyor. Ailenin toplam servetinin yüz milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Hannah, tebrik mesajlarının yanında eleştiri de aldı

Hannah Neeleman’ın dokuzuncu bebeğini duyurması binlerce tebrik mesajıyla karşılandı. Ancak sosyal medyada eleştirel yorumlar da hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar Hannah’nın yüzündeki ışıltının azaldığını söyleyerek endişe dile getirdi.

Neeleman daha önce hakkında yapılan 'trad wife' yorumlarına da cevap vermişti. İçeriklerinde aile, inanç ve üretim temaları öne çıksa da kendisini o etikete ait görmediğini söyledi.

Şimdilik Neeleman ailesi tüm tartışmaları geride bırakıp yeni doğan bebeğe odaklanmış durumda. Daniel Neeleman, videoda bebeğin ismi için hala karar vermediklerini belirtti.

Gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻

