Ballerina Farm ile Tanınan Hannah Neeleman 9. Bebeğini Kucağına Aldı!

Juilliard eğitimli eski balerin Hannah Neeleman, Mrs. American unvanını kazandıktan sonra eşi Daniel Neeleman ile Utah’taki geniş çiftlikte yaşamaya başladı. 328 dönümlük arazi üzerinde kurulan Ballerina Farm kısa sürede internet fenomenine dönüştü.

Çiftlik yaşamını romantik bir Amerikan çiftlik hayatı olarak sunan içerikler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ev yapımı yemekler, çocuklarla geçen gündelik anlar, doğa ve üretim temalı paylaşımlar markanın temelini oluşturuyor. Ballerina Farm aynı zamanda çeşitli gıda ürünleri ve mutfak malzemelerinin satıldığı ticari girişim haline geldi.

Daniel Neeleman girişimcilik tarafında dikkat çeken bir aileden geliyor. Babası David Neeleman, JetBlue başta olmak üzere birçok hava yolu şirketinin kurucusu olarak biliniyor. Ailenin toplam servetinin yüz milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.