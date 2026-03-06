onedio
Teknolojinin Yeri Harikası: Elektrikli Mop Nasıl Çalışır?

Aslı Uysal
06.03.2026 - 17:01

Ev temizliği çok uzun yıllardır aynı yöntemle yapılıyor.  Bir elde kova, diğer elde paspas, zeminde ileri geri yapılan o klasik hareketler… Fakat artık devir değişti. Hayatımıza son dönemlerde giren elektrikli moplar temizlikte bir çığır açıyor. Peki nedir bu elektrikli mop? Detaylı inceleme için aşağı kaydırın. 👇

Geleneksel temizlik eskide kaldı!

Geleneksel paspaslar ve ağır su kovalarıyla evinizi temizlemekten artık siz de sıkılmadınız mı? Yüzyıllardır süren bu temizlik rutinini sonunda bırakmanın vakti geldi çünkü teknolojinin evimize kattığı bir diğer ürünle sizi tanıştırıyoruz: Elektrikli mop.

Elektrikli mop nedir?

Elektrikli moplar, klasik paspasların aksine bir motor yardımıyla çalışan ve yüzeydeki kirleri mekanik bir güçle temizleyen cihazlardır.  Aslında klasik paspasın geliştirilmiş hali diyebiliriz. Özel su püskürtme mekanizmaları ve dönen/titreşen başlıkları sayesinde sizin yerinize 'ovma' işlemini yapar. Bu sayede manuel bir güç kullanmamış olursunuz.

Temizlikte sınıf atlayın!

Eğer hâlâ kova taşıyıp kirli suyu zeminde dolaştıran klasik moplarla uğraşıyorsanız, artık bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Philips’in OneUp Elektrikli Mop teknolojisi; kablosuz tasarımı, hafif yapısı ve 360 derece dönebilen başlığı sayesinde ulaşılması zor köşelerde bile etkili temizlik sunar.

Kirli ve temiz su asla birbirine karışmaz!

Elektrikli mopun çalışma mantığında, temiz ve kirli suyu ayıran bir sistem vardır. Temizlik sırasında temiz su zemine verilir, kirli su ise aynı anda çekilir ve ayrı haznede birikir. Temiz ve kirli su asla birbirine karışmaz. Üstelik kirli suyu boşaltmak oldukça pratiktir.

Zemine her zaman temiz su verilir...

Elektrikli moplar, klasik paspasların aksine aynı suyla zemini tekrar tekrar silmezler. Cihazın gövdesinde yer alan temiz su haznesinden yüzeye devamlı olarak temiz su verilir. Ama bu rastgele olmaz, ihtiyaca göre ayarlanmış bir akışla su mikrofiber ped üzerine dağıtılır. Böylece zemin ne ıslak ne de kuru kalır.

Kirleri cihaza hapseder.

Zemine pompalanan temiz su ile lekeler yumuşatılır. Mop başlığındaki mikrofiber bez sayesinde kir dağıtılmaz. En can alıcı kısım ise başlık içinde bulunan emiş kanalı sayesinde, pedin topladığı kirli suyu anında çeker. Vakum benzeri sistem sayesinde kirli su zeminde kalmaz. Bu kirli su da cihazda bulunan kirli su haznesine gönderilir.

Bakterilere karşı %99,9 etkili!

Elektrikli moplar; yağ lekeleri, yapışkan kalıntılar, günlük kir ve ince toz gibi farklı kir türlerinde etkili temizlik sunar. Üstelik bakterileri de %99,9 oranında temizleyerek kalıntı ve iz bırakmadan elinizle silmiş kadar parlak bir zemine sahip olmanızı sağlar.

Kablo derdi yok!

“Elektrikli” denince akla kablo karmaşası gelebilir ama bu cihaz tamamen kablosuz çalışır. Şarj edilebilir piller sayesinde çok uzun süre temizliğe devam edebilirsiniz. Üzerindeki LED ekran üzerinden şarj durumunu kolayca takip edebilir, ne kadar süreniz kaldığını anlık olarak görebilirsiniz. Kablosuz tasarımı sayesinde evin her köşesinde özgürce hareket edin.

Hiçbir kir ondan kaçamaz!

Elektrikli mopların 360 derece dönen başlığı, cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Dönen başlık sayesinde köşe ve mobilya altı gibi zor alanlara kolay ulaşım sağlar. Evinizdeki her köşeye ulaştığı için de temizliğiniz oldukça verimli olur.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum.
