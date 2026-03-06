onedio
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi İnsan Tipisin?

Aslı Uysal
06.03.2026 - 14:14

Evinin düzeni senin karakterin hakkında ipucu veriyor olabilir! Bazıları programlı ilerlerken, bazıları için temizlik tamamen ruh haline bağlıdır. Peki sen temizlik alışkanlıklarına göre hangi karaktersin?

1. Gün içinde evde oluşan dağınıklığa ne yaparsın?

2. Hafta sonu evdesin. Ne yaparsın?

3. Elektrikli mopla aran nasıl?

4. Çamaşırlar kurudu...

5. Misafir geleceği zaman ne yaparsın?

6. Dolabını açtığında genelde ne görürsün?

7. Eve geldiğinde yaptığın ilk şey genelde nedir?

8. Bir odaya girdiğinde en çok ne dikkatini çeker?

Düzenli ve kontrollü!

Senin için artık temizlik bir zorunluluk değil, aksine alışkanlık! Dağınıklıktan nefret ettiğin için evini her an toplarsın ve en küçük bir değişiklik bile hemen gözüne batar. Kontrolün dışında olan hiçbir şeye tahammülün yok. Bu yüzden de asla işleri biriktirmezsin, her zaman temizlikte düzenli olarak ilerlersin. Sen kafanda temizlik günlerini bile belirlersin.

Dengeli ve planlı!

Sen ne aşırı titiz, ne de tamamen rahat birisin! Günlük hayatında küçük dağınıklıklar olmasına izin veriyorsun ama kontrolden çıktığı an dengen şaşıyor. Gerektiği kadar temizliğini yapıp keyfine bakanlardansın... Planlı olmayı seversin ama katı kuralların yoktur. Düzen senin için sadece konforun için gereklidir.

Erteleyen ama umursamayan!

Temizlik konusunda tamamen ilgisiz olduğunu söyleyemeyiz ama öncelik listende de pek yer almıyor. Yapılması gerekeni biliyorsun ama iş yapmaya geldiği zaman genelde ertelemeyi tercih ediyorsun. Dağınıklık seni rahatsız etmeye başlarsa ya da birisi geleceği zaman motivasyonun artar. Aslında temizliği çok iyi yapıyorsun ama sadece işine geldiği zaman!

Rahat ve akışına bırakan!

Sen temizlik konusunda çok esnek birisin. Hayatın akışında küçük dağınıklıkları gayet normal görürsün. Senin önceliğin her zaman konforundur. Genelde ihtiyaç duyduğun zaman bezi eline alırsın. Planlı bir temizlik asla sana göre değil, anlık canın isterse temizlik yaparsın. Senin için önemli olan evin içinde kendini iyi hissetmek. Temizlik her zaman bekleyebilir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
