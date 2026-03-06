Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi İnsan Tipisin?

Senin için artık temizlik bir zorunluluk değil, aksine alışkanlık! Dağınıklıktan nefret ettiğin için evini her an toplarsın ve en küçük bir değişiklik bile hemen gözüne batar. Kontrolün dışında olan hiçbir şeye tahammülün yok. Bu yüzden de asla işleri biriktirmezsin, her zaman temizlikte düzenli olarak ilerlersin. Sen kafanda temizlik günlerini bile belirlersin.