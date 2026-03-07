Alışveriş Sepetine Eklediklerine Göre Kaç Yaşındasın?
Bazen bir insanın ruh yaşını anlamak için kimliğine bakmaya gerek kalmaz, sadece alışveriş sepetine şöyle bir göz atmak yeterlidir. Sepetine attığın o son parça, aslında senin hayattan ne beklediğini ve günlerini nasıl geçirdiğini f ısıldıyor. Hazırsan, market arabana attıklarından yola çıkarak gerçek yaşını tahmin etmeye çalışacağız.
1. Alışveriş sepetini al ve başlayalım. Kahvaltı için bir seçim yapar mısın?
2. Cuma akşamı için sepete ne eklersin?
3. Sepeti biraz daha doldurur musun?
4. Şimdi güzel bir atıştırmalık seç!
5. Bir meyve seçer misin?
6. Akşam yemeği için içecek bir şeyler alalım mı?
7. Akşam yemeği için bir sebze seçer misin?l
8. Son olarak, sepetteki toplam tutarı görünce ne düşünüyorsun?
18-24 yaş!
25-34 yaş!
35-49 yaş!
50+ yaş!
