Son Yıllara Damga Vurmuş Kadınlar

Son Yıllare Damga Vurmuş Kadınlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 13:14

Dünya genelinde toplumsal dönüşümden teknolojik devrime, sanattan siyasete kadar her alanda sınırları zorlayan kadınlar, sadece kendi kariyerlerini değil, insanlığın geleceğini de şekillendiriyor. 2024 ve 2025 yıllarının verilerine dayanan bu liste, ilham verici hikayeleri ve somut başarılarıyla küresel ölçekte değişim yaratan isimleri bir araya getiriyor.

İşte vizyonları ve cesaretleriyle son yıllara damga vurmuş o kadınlar 👇

Dr. Katalin Karikó

articles.unesco.org

2023 Nobel Tıp Ödülü sahibi olan Macar asıllı biyokimyager, mRNA teknolojisinin temelini atan çalışmalarıyla modern tıpta devrim yarattı. COVID-19 pandemisine karşı geliştirilen aşıların mimarı olarak tanınan Karikó, onyıllarca süren akademik zorluklara rağmen pes etmeyerek milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladı. Bugün çalışmaları kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde yeni bir çığır açıyor.

Dr. Lisa Su

www.amd.com

AMD’nin CEO’su olan Lisa Su, teknoloji dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak yarı iletken sektöründeki dengeleri değiştirdi. 2024 ve 2025 Forbes listelerinde üst sıralarda yer alan Su, yapay zeka çiplerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayarak küresel dijital dönüşümü yönetiyor. Mühendislik kökenli liderliğiyle bir teknoloji devini iflasın eşiğinden alıp dünya liderliğine taşıdı.

Sneha Revanur

cdn.kqed.org

BBC 100 Kadın listesinde yer alan genç teknoloji aktivisti, yapay zekanın etik ve güvenli kullanımı konusunda küresel bir bilinç oluşturuyor. 'Encode Justice' hareketinin kurucusu olarak, algoritmalardaki önyargıların ve ayrımcılığın önlenmesi için hükümetlere danışmanlık yapıyor. Genç yaşta teknoloji politikalarına yön vererek dijital dünyanın geleceğini daha adil kılmayı hedefliyor.

Ursula von der Leyen

static.euronews.com

Avrupa Komisyonu Başkanı olarak Forbes'un 'Dünyanın En Güçlü Kadını' listesinde 2024 ve 2025 yıllarında zirvedeki yerini korudu. Avrupa Birliği’nin enerji krizi, savunma politikaları ve yeşil dönüşüm gibi kritik süreçlerini yöneten en önemli siyasi figürdür. Kararlı liderliğiyle 450 milyonluk bir bloğun geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Sanae Takaichi

c.files.bbci.co.uk

2024 yılının sonlarında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelmesiyle dünya siyasetinde büyük bir yankı uyandırdı. Güvenlik politikaları ve ekonomik reformlardaki sert tutumuyla tanınan Takaichi, dünyanın en büyük ekonomilerinden birini kritik bir dönemde yönetiyor. Forbes 2025 listesine 3. sıradan giriş yaparak küresel etkisini tescilledi.

Claudia Sheinbaum

jacobin.de

2024 yılında Meksika’nın ilk kadın cumhurbaşkanı seçilerek tarih yazdı. İklim bilimci kimliğiyle de öne çıkan Sheinbaum, hem çevre politikalarında hem de sosyal adaletin sağlanmasında radikal adımlar atma sözü verdi. Latin Amerika siyasetinde kadın temsilinin en güçlü sembollerinden biri haline geldi.

Jane Fraser

media.cnn.com

Citigroup’un CEO’su olarak, Wall Street’in devlerinden birini yöneten ilk kadın lider olma unvanını taşıyor. Bankacılık sektöründeki kapsamlı yapılandırma süreçlerini ve dijital dönüşümü başarıyla yöneterek küresel finans dünyasına yön veriyor. Forbes 2025 listesinde finans dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak yer almaktadır.

Gisèle Pelicot

images.euronews.com

Fransa’da yaşadığı ağır travmayı bir adalet mücadelesine dönüştürerek 'Utanç taraf değiştirmeli' sloganıyla dünya çapında bir ikon haline geldi. Cinsel şiddet mağdurları için başlattığı hukuk mücadelesi, toplumsal tabu ve yargı sistemlerini sorgulatan küresel bir harekete dönüştü. Cesaretiyle 2025 yılının en ilham verici kadınları arasında ilk sırada gösteriliyor.

Nadia Murad

ichef.bbci.co.uk

Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi aktivist çatışmalarda cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını önlemek için çalışmalarına devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında mülteci hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularında küresel platformlarda en gür seslerden biri oldu. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla binlerce kadına umut olmaya devam ediyor.

Adenike Oladosu

www.ciwem.org

Nijeryalı ekofeminist aktivist iklim değişikliği ile kadın hakları arasındaki kopmaz bağı dünyaya anlatıyor. Çad Gölü’nün kurumasıyla tetiklenen çatışmalara dikkat çekerek, çevresel yıkımın en çok kadınları vurduğunu savunan 'I Lead Climate Action' girişimini yönetiyor. 2024 yılında BBC tarafından iklim öncüsü olarak onurlandırıldı.

Nejla Işık

Nejla Işık

Türkiye'den Akbelen Ormanları'nı koruma mücadelesiyle tanınan Nejla Işık, yerel bir direnişi küresel bir çevre hareketinin parçası haline getirdi. 2024 yılında BBC 100 Kadın listesine girerek doğa hakları savunuculuğunda kırsal kesimdeki kadınların gücünü temsil etti. Köy muhtarı seçilerek kadınların yerel yönetimlerdeki etkisine somut bir örnek oldu.

Taylor Swift

Müzik kariyerinin ötesinde, yarattığı devasa ekonomik etki ('Swiftnomics') ile iş dünyasının ve siyasetin de gündemine oturdu. 2024 yılında 'The Eras Tour' ile milyarder statüsüne ulaşan sanatçı, telif hakları ve sanatçı özgürlüğü konularında sektörü kökten değiştirdi. Forbes'un en güçlü kadınlar listesinde yer alan nadir sanatçılardan biri olarak kültürel bir fenomen haline geldi.

Lesley Lokko

media.cnn.com

Ganalı-İskoç mimar ve küratör, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2024 RIBA Kraliyet Altın Madalyası'nı kazanan ilk Afrikalı kadın oldu. Mimarlık eğitiminde dekolonizasyon ve sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Tasarım dünyasını daha kapsayıcı ve çevre dostu hale getirmek için küresel projelere öncülük ediyor.

Nicole Kidman

Oyunculuk kariyerindeki başarısını son yıllarda prodüktörlük kimliğiyle taçlandırarak kadın hikayelerinin ekrana taşınmasında öncü oldu. Sinemada kadın yönetmenlerle çalışma ve yaş ayrımcılığına karşı durma vizyonuyla 2025 yılında TIME tarafından 'Yılın Kadını' seçildi. Sanatın toplumsal algıyı dönüştürme gücünü en etkili kullanan isimlerden biridir.

Sydney McLaughlin-Levrone

Atletizm dünyasında kendi dünya rekorlarını defalarca kıran olimpiyat şampiyonu, spor dünyasında disiplin ve zihinsel gücün simgesi oldu. Sadece başarılarıyla değil, sporcu sağlığı ve kadın sporcuların görünürlüğü konusundaki duruşuyla da 2025'in en etkili figürleri arasında yer aldı. Küresel markaların yüzü olarak genç kızlara sporda zirveye çıkma konusunda ilham veriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
