Son Yıllara Damga Vurmuş Kadınlar

Dünya genelinde toplumsal dönüşümden teknolojik devrime, sanattan siyasete kadar her alanda sınırları zorlayan kadınlar, sadece kendi kariyerlerini değil, insanlığın geleceğini de şekillendiriyor. 2024 ve 2025 yıllarının verilerine dayanan bu liste, ilham verici hikayeleri ve somut başarılarıyla küresel ölçekte değişim yaratan isimleri bir araya getiriyor.

İşte vizyonları ve cesaretleriyle son yıllara damga vurmuş o kadınlar 👇