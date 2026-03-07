21. Yüzyılda Kıtlık Psikolojisi Bolluk İçinde Bile Bizi Neden Stok Yapmaya İtiyor?
Hiç gerçekten ihtiyacın yokken, indirimde diye sepete bir tane daha attığın oldu mu? Evde varken tekrar alınan ürünler, indirim görünce gereksizce doldurulan dolaplar, ya lazım olursa diye saklanan paketler… Mantıkla açıklamak zor ama hissi biliyoruz. Çünkü mesele bolluk ya da yokluk değil; hissettiğimiz güvende olma hâli. Modern dünyada yaşıyor olsak da zihnimiz hâlâ kıtlık senaryolarına fazlasıyla açık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan beyni geçmişte yaşanan krizleri bugüne taşır.
Belirsizlik arttıkça kontrol etme ihtiyacı güçlenir.
Kıtlık algısı mantıklı düşünmeyi zayıflatır.
Kampanyalar ve indirim dili kıtlık psikolojisini bilinçli olarak tetikler.
Toplumsal davranışlar stok yapmayı normalleştirir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stok yapmak kısa süreli rahatlama sağlar ama kaygıyı çözmez.
Gerçek bolluk, sahip olmak değil erişebileceğine güvenebilmektir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın