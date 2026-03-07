onedio
21. Yüzyılda Kıtlık Psikolojisi Bolluk İçinde Bile Bizi Neden Stok Yapmaya İtiyor?

Ceren Özer
07.03.2026 - 19:01

Hiç gerçekten ihtiyacın yokken, indirimde diye sepete bir tane daha attığın oldu mu? Evde varken tekrar alınan ürünler, indirim görünce gereksizce doldurulan dolaplar, ya lazım olursa diye saklanan paketler… Mantıkla açıklamak zor ama hissi biliyoruz. Çünkü mesele bolluk ya da yokluk değil; hissettiğimiz güvende olma hâli. Modern dünyada yaşıyor olsak da zihnimiz hâlâ kıtlık senaryolarına fazlasıyla açık.

İnsan beyni geçmişte yaşanan krizleri bugüne taşır.

Beyin, olumsuz deneyimleri olumlu olanlara göre çok daha güçlü kaydeder. Pandemi döneminde boşalan raflar, ekonomik dalgalanmalar, çocuklukta duyulan yokluk hikâyeleri… Hepsi bilinçaltında birer referans noktasıdır. Bugün şartlar iyi olsa bile beyin bir kez olduysa yine olabilir diye düşünür. Bu yüzden stok yapmak, bugünün koşullarından çok geçmişin izleriyle ilgilidir. Zihin, geleceği geçmişteki krizlere bakarak tahmin etmeye çalışır.

Belirsizlik arttıkça kontrol etme ihtiyacı güçlenir.

Ekonomi, iş hayatı ve dünya gündemi belirsizleştiğinde insanlar kontrol edebildikleri alanlara yönelir. Market alışverişi bu noktada en somut kontrol alanlarından biridir. Çünkü raftaki ürünü almak, en azından bunu garantiye aldım hissi yaratır. Stok yapmak, geleceği kontrol edemediğimizde bugünü kontrol etme çabasıdır. Aslında alınan şey ürün değil, geçici bir güven duygusudur.

Kıtlık algısı mantıklı düşünmeyi zayıflatır.

Bir ürünün sınırlı olduğu hissi oluştuğunda, beyin hızlı karar vermeye yönelir. “Son ürün”, “yarın bulamayabilirim” düşüncesi devreye girer. Bu noktada ihtiyaç listesi ikinci plana düşer. Kıtlık algısı, beynin rasyonel tarafını değil hayatta kalma refleksini çalıştırır. Bu yüzden stok davranışı çoğu zaman hesapla değil, içgüdüyle yapılır.

Kampanyalar ve indirim dili kıtlık psikolojisini bilinçli olarak tetikler.

“Son gün”, “sınırlı stok”, “kaçıran üzülür” gibi ifadeler masum değildir. Pazarlama dili, insan psikolojisinin zayıf noktalarını çok iyi bilir. İndirim gördüğümüzde aslında tasarruf edeceğimizi düşünürüz ama çoğu zaman ihtiyacımız olmayan bir ürünü almış oluruz. Bolluk içinde olmamıza rağmen kendimizi kıtlık varmış gibi hissetmemizin önemli bir nedeni de bu dildir.

Toplumsal davranışlar stok yapmayı normalleştirir.

Çevremizdeki herkes aynı ürünü fazladan alıyorsa, bu davranış hızla normalleşir. Herkes alıyorsa vardır bir sebebi diye düşünürüz. Özellikle kriz dönemlerinde bireysel kararlar yerini toplu reflekslere bırakır. Stok yapmak bir tercih olmaktan çıkar, uyum sağlama davranışına dönüşür. İnsan, kalabalığın yanlış yapabileceğini düşünmekte zorlanır.

Stok yapmak kısa süreli rahatlama sağlar ama kaygıyı çözmez.

Dolap doluyken hissedilen rahatlama gerçektir ama geçicidir. Çünkü asıl kaygı ürün eksikliği değil, geleceğin belirsizliğidir. Bu belirsizlik ortadan kalkmadıkça stok miktarı artsa bile zihinsel huzur kalıcı olmaz. Hatta bazı durumlarda daha fazla stok, daha fazla kontrol ihtiyacı doğurur. Yani rahatlatması beklenen davranış, uzun vadede kaygıyı besleyebilir.

Gerçek bolluk, sahip olmak değil erişebileceğine güvenebilmektir.

Bolluk psikolojisi, dolapların dolu olmasıyla değil; yarın da ihtiyacını karşılayabileceğine inanmakla ilgilidir. Kişi kendini ekonomik olarak güvende hissettikçe stok yapma ihtiyacı azalır. Çünkü güven, şu an sahip olmak değil, gerektiğinde ulaşabileme durumudur. Bu fark oluşmadıkça bolluk içinde bile kıtlık hissi devam eder.

