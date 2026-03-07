21. Yüzyılda Kıtlık Psikolojisi Bolluk İçinde Bile Bizi Neden Stok Yapmaya İtiyor?

Hiç gerçekten ihtiyacın yokken, indirimde diye sepete bir tane daha attığın oldu mu? Evde varken tekrar alınan ürünler, indirim görünce gereksizce doldurulan dolaplar, ya lazım olursa diye saklanan paketler… Mantıkla açıklamak zor ama hissi biliyoruz. Çünkü mesele bolluk ya da yokluk değil; hissettiğimiz güvende olma hâli. Modern dünyada yaşıyor olsak da zihnimiz hâlâ kıtlık senaryolarına fazlasıyla açık.