Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Kapışmasından Final Kararı Veren Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem vardı. Gün boyunca ekranlara gelen programlar kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Ekrandaki rekabet sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemdeydi. Oyuncu kadrolarındaki değişimler ve duyurulan projeler günün konuşulan konuları arasına girdi. 7 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.
Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.
Televizyonun reyting rekortmeni iki dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da sürdü.
İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler gündemde.
Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.
6 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin reytingleri bir süredir düşüktü.
20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.
2 sezondur reytingleri altüst Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, çok özel açıklamalarda bulundu.
