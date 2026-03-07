onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Kapışmasından Final Kararı Veren Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Kapışmasından Final Kararı Veren Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 18:43

7 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem vardı. Gün boyunca ekranlara gelen programlar kadar kulislerden gelen haberler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla konuşulurken, dizilerin setlerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Ekrandaki rekabet sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemdeydi. Oyuncu kadrolarındaki değişimler ve duyurulan projeler günün konuşulan konuları arasına girdi. 7 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz aksiyon dolu bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.

Son bölümde ise aksiyonu doruklara çıkaran konu Eleni ve Fadime’nin kazası olmuştu. Hipotermi geçiren karakterlerin hayata dönmeleri için ateş çemberine alındığı sahneler duygusal yoğunluğu artırmıştı. 

Şimdiyse dizinin kamera arkasından yayınlanan görüntüler gündeme geldi. Eleni ve Fadime’ye hayat veren Ava Yaman’la Zeynep Atılgan’ın o sahneye hazırlığı aynı zamanda tüm set ekibinin çabası gözler önüne serildi.

Detaylar için 👇

Televizyonun reyting rekortmeni iki dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da sürdü.

Televizyonun reyting rekortmeni iki dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da sürdü.

Taşacak Bu Deniz 1 haftalık aranın ardından 6 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. Taşacak Bu Deniz reytinglerde yükseliş yaşayıp AB ve ABC1 kategorilerinde haftanın en çok izlenen dizisi olurken Uzak Şehir TOTAL grubundaki liderliğini bırakmadı.

Detaylar için 👇

İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler gündemde.

İsmail Hacıoğlu'nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından kadrodaki değişiklikler gündemde.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleri olurken dizinin afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Detaylar için 👇

Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyasının güçlü kalemlerinden Sema Ergenekon, yeni sezonda dikkat çekecek bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Usta senarist, Ay Yapım için bu kez bir uyarlama dizi kaleme alıyor. Proje, İspanyol televizyonunun La Casa de Papel sonrasında uluslararası alanda en çok ses getiren yapımlarından biri olarak gösterilen Vis a Vis’in Türkiye uyarlaması olacak.

Detaylar için 👇

Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

Esra Erol, gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da adlı programın sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu, hafta içi her gün yayınlanan programdaki olaylarla gündem olurken bu defa alnındaki yarayla merak yarattı. Canlı yayın esnasında seyirciler Esra Erol'un alnındaki yarayı fark ederken sosyal medyada neler olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Esra Erol'dan açıklama gecikmedi. Esra Erol, 'Evet, biraz yandık. Suç aleti; kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim'  yazarak sevenlerini bilgilendirdi.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.

6 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 6 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü geçtiğimiz hafta iptal edilmiş ve yerine Türkiye - Sırbistan basketbol maçı yayınlanmıştı. Taşacak Bu Deniz'in yokluğunda Kızılcık Şerbeti aylar sonra lider dizi olurken bu hafta durumlar değişti. Taşacak Bu Deniz, yükseliş yaşayarak liderlik koltuğuna geri otururken Kızılcık Şerbeti 3 kategoride de ciddi düşüş yaşadı.

Detaylar için 👇

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin reytingleri bir süredir düşüktü.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin reytingleri bir süredir düşüktü.

Çekimleri haftalardır Kars'a taşınan Veliaht sadık bir seyirci kitlesi oluştursa da beklenen artışı bir türlü yaşayamadı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht'ın akıbeti merak edilirken gazeteci Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisi final yapacak.

Detaylar için 👇

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Ecem Ustaoğlu, diziye Murat Serezli'nin canlandıracağı Fevzi karakterinin asistanı ve avukatı Beril'e hayat verecek.

Detaylar için 👇

2 sezondur reytingleri altüst Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, çok özel açıklamalarda bulundu.

2 sezondur reytingleri altüst Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, çok özel açıklamalarda bulundu.

Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programına konuk olan Gonca Cilasun, geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir setinde en iyi anlaştığı oyuncuyu itiraf etmişti. Cilasun'un şimdi de hanımağa Sadakat karakteriyle alakalı sözleri gündem oldu. 

Uzak Şehir'deki Sadakat rolü için 'Bana hiç benzemeyen biriyle yarıştayım' diyen Gonca Cilasun, aynı zamanda karakteri için atıcılık eğitimi aldığını 'Sadakat sayesinde artık iyi bir atıcı oldum diyebilecek haldeyim' sözleriyle açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın