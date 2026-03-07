Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Posta Kutusuna Bırakılan Domuz Salamını Görünce İsyan Etti

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Bildiğiniz üzere Almaya'da çok fazla Türk yaşıyor. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar kadar son dönemde gidenlerin sayısı da bir hayli fazla. Hal böyle olunca Almanya'da yaşayan gurbetçilerin gündemi de ülkemizin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir çok gurbetçi, Almanya'da başına gelenleri sosyal medya hesabından tüm şeffaflığıyla paylaşıyor.
Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir kadın, posta kutusuna domuz salamı bırakıldığını söyleyedi. “Müslüman olduğumuz için mi, soyadımızdan Türk olduğumuz belli olduğu için mi böyle bir şey yapıldı bilmiyorum.' diyen kadın durumu polise bildireceğini de açıkladı.
Almanya'da Posta Kutusu Tacizi Nedir?
