Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Posta Kutusuna Bırakılan Domuz Salamını Görünce İsyan Etti

07.03.2026 - 19:52

Bildiğiniz üzere Almaya'da çok fazla Türk yaşıyor. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar kadar son dönemde gidenlerin sayısı da bir hayli fazla. Hal böyle olunca Almanya'da yaşayan gurbetçilerin gündemi de ülkemizin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir çok gurbetçi, Almanya'da başına gelenleri sosyal medya hesabından tüm şeffaflığıyla paylaşıyor. 

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir kadın, posta kutusuna domuz salamı bırakıldığını söyleyedi. “Müslüman olduğumuz için mi, soyadımızdan Türk olduğumuz belli olduğu için mi böyle bir şey yapıldı bilmiyorum.' diyen kadın durumu polise bildireceğini de açıkladı.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Almanya'da Posta Kutusu Tacizi Nedir?

Almanya’da yaşayan gurbetçilerin veya yabancı uyruklu kişilerin zaman zaman maruz kaldığı posta kutusu tacizi, genellikle psikolojik baskı veya ayrımcılık amacı taşıyan bir eylem. Videoda görüldüğü üzere, özellikle Müslüman ve Türk ailelerin posta kutularına inançlarına hassas olan domuz eti ürünlerinin bırakılması, doğrudan bir hedef gösterme veya rahatsız etme girişimi olarak kabul ediliyor. Bu tür olaylar, Alman hukukunda kişisel huzuru bozma, hakaret veya nefret suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. Mağdurların bu durumu hafife almadan doğrudan yerel emniyet birimlerine (Polizei) bildirmesi, hem suçun kayda geçmesi hem de gelecekteki olası güvenlik risklerinin önlenmesi açısından ülke tarafından oldukça önemseniyor.

