Dünyanın Gözü Orta Doğu'da: ABD-İsrail ve İran Savaşı 8'inci Gününde!

28 Şubat’ta ABD ve İsrail ortak olarak İran’a saldırı düzenledi. İran, bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdi. Savaş 8’inci gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma şartını “Koşulsuz teslimiyet” olarak açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise ABD’ye meydan okudu. İran, İsrail’e yeni füze dalgasını başlattı, Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu.

28 Şubat’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 330’u aştı.

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor. Katar, 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen 4 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.