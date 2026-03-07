Dünyanın Gözü Orta Doğu'da: ABD-İsrail ve İran Savaşı 8'inci Gününde!
İran, İsrail’e yeni füze dalgasını başlattı. Başkent Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklama füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Suudi Arabistan, petrol sahasına düzenlenen 4 İHA saldırısını engellediğini duyururken Katar ise “9 İran İHA’sı engellendi, 1 İHA ıssız bir bölgeye düşürüldü” açıklamasını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 binden fazla İran hedefinin vurulduğunu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın