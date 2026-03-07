onedio
Dünyanın Gözü Orta Doğu'da: ABD-İsrail ve İran Savaşı 8'inci Gününde!

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 09:10

İran, İsrail’e yeni füze dalgasını başlattı. Başkent Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklama füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Suudi Arabistan, petrol sahasına düzenlenen 4 İHA saldırısını engellediğini duyururken Katar ise “9 İran İHA’sı engellendi, 1 İHA ıssız bir bölgeye düşürüldü” açıklamasını yaptı.

ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail ortak olarak İran’a saldırı düzenledi. İran, bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdi. Savaş 8’inci gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma şartını “Koşulsuz teslimiyet” olarak açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise ABD’ye meydan okudu. İran, İsrail’e yeni füze dalgasını başlattı, Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu.

28 Şubat’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 330’u aştı. 

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor. Katar, 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen 4 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 binden fazla İran hedefinin vurulduğunu duyurdu.

