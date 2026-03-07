onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.03.2026 - 10:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 13 Mart 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

7 - 13 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

İçim / Torku / Sütaş Laktozsuz Süt 1 Litre 55 TL

İçim / Torku / Sütaş Laktozsuz Süt 1 Litre 55 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 115 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 179 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 199,50 TL

  • Muratbey Kaşkaval Peyniri 400 gr 269 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 gr 69,50 TL

  • Eker Sade Kefir 1 Litre 75 TL

  • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 85 TL

  • Birşah Ayran 1,5 Litre 49,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 97,50 TL

  • Piliç Döner 200 gr 75,50 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 72,50 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 42,50 TL

  • Tat / Calve Ketçap 75 TL

  • SuperFresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 119 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 124,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Tam Tane Bulgur 1 Kg 30 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 229 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 429 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Yöremce Koçbaşı Nohut 1 Kg 55 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

  • Filiz Makarna 500 gr 25 TL

  • Indomie Noodle 5'li 72,50 TL

  • Ülker İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 65 TL

  • Luppo Marshmallow Kek 62,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 439 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 315 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 199,90 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 3 Litre 89,50 TL

  • Tamek %100 Meyve Suyu 1 Litre 79,50 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 149,90 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 169 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 159 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

  • Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 276 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 900 gr 150 TL 

  • Marmarabirlik Kokteyl Yeşil Zeytin 800 gr 165 TL 

  • Yörükoğlu Tereyağı 1 Kg 465 TL 

  • Nescafe Kahve 20'li 115 TL

Tazenin Yıldızları

12 Mart 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Çocuk Fotoğraf Makinesi 599 TL

Çocuk Fotoğraf Makinesi 599 TL

  • Philips 65' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL

  • HI-LEVEL 32' Frameless HD Ready Android Smart Tv 6.299 TL

  • Philips 55' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 28.999 TL

  • Axen 40' Frameless FHD Qled Android 14 Smart Tv 9.299 TL

  • Philips Şarj Adaptörü 20W 279 TL

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 8.999 TL

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 8.999 TL

  • Fantom Carbon CC4500 Cyclone Süpürge 3.999 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Homend Foodrunner El Mikseri 899 TL

  • Homend Handmaid Çubuk Blender 999 TL

  • Kiwi Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 899 TL

  • Pierre Cardin Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.299 TL

  • Pierre Cardin Manikür Seti 399 TL

  • Pierre Cardin Retro Saç Sakal Düzleştirici 699 TL

  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi 1.299 TL

Piranha Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL

Piranha Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 999 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 1.099 TL

  • Piranha Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 1.099 TL

  • Piranha Sıcak Hava Tabancası 789 TL

  • Aprilla 55 Parça Şarjlı Vidalama 799 TL

  • Kiwi Şarjlı Testere 1.699 TL

  • Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 999 TL

  • HILFE Akım Korumalı Led Işıklı USB'li Priz 349 TL

  • Piranha Kırılabilen Şarjlı Vidalama 529 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 849 TL

  • Koli Bandı 25 TL

  • 14 Gözlü Slim Organizer 139 TL

  • Piranha Lehim Havya Seti 349 TL

  • 16' Takım Çantası 229 TL

  • 4+1 Merdiven 849 TL

Dome Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.199 TL

Dome Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.199 TL

  • Piknik Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Kamp ve Piknik Masası 799 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.799 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.799 TL

  • Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.999 TL

  • Ütü Masası 649 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 329 TL

  • Pazar Arabası 439 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Volta VT5 Ü Tekerlekli Moped 79.990 TL

  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

Halı 1.849 TL

Halı 1.849 TL

  • Pamuk Desenli Banyo Takımı 2'li 329 TL

  • Pamuk Desenli Paspas 199 TL

Yapı Market Ürünleri

Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Chef's Saklama Kabı 99,50 TL

  • Bouquet Kase 149 TL

  • Echo Kase 4'lü 99,50 TL

Kabin Boy PP Valiz 839 TL

  • Orta Boy PP Valiz 899 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 719 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 719 TL

Metal Kaşıklı Borosilikat Yağlık 199 TL

Metal Kaşıklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 199 TL

  • Borosilikat Fincan 4'lü 199 TL

  • Borosilikat Demlik 229 TL

  • Borosilikat Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • Borosilikat Tuzluk 3'lü 149 TL

  • Çöp Kovası 34,50 TL

  • Figürlü Çok Amaçlı Saklama Kutusu 39,50 TL

  • Oval Sunum Tepsisi 109 TL

  • Kaydırmaz Tepsi 89,50 TL

  • Bitki ayı Süzgeci 79,50 TL

  • Rendeli Saklama ve Karıştırma Kabı 159 TL

  • Yapızmaz Buzluk 21,50 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 69,50 TL

  • Saklama Kabı 2'li 49,50 TL

  • Askılı Sıvı Sabunluk 109 TL

  • Saklama Kabı 6'lı 149 TL

13 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

SGS Darbeli Matkap 1.290 TL

SGS Darbeli Matkap 1.290 TL

  • Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL

  • İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

  • Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL

  • SGS Panç Seti 199 TL

  • Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL

  • İnce Mum Silikon 99 TL

  • Kalın Mum Silikon 99 TL

  • Plastik Yaylı Kıskaç Seti 399 TL

  • Freze Matkap Uç Seti 129 TL

  • Saptak Ispatula 89 TL

  • Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL

  • Metal Sabit Sırık 99 TL

  • Profesyonel Oto Fırçası 149 TL

  • Hızlı Yapıştırıcı 99 TL

  • F50 Tüp Silikon 75 TL

  • Duvar Tamir Macunu 99 TL

  • Ahşap Tutkal 49 TL

  • Tamir Alüminyum Bant 89 TL

  • Çift Taraflı Köpük Bant 39 TL

  • El Feneri 390 TL

  • Şarjlı Led Aplik 249 TL

  • Akım Korumalı Priz 490 TL

  • 3'lü Grup Priz Golyat Set 275 TL

20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

  • SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü vidalama Seti 1.490 TL

  • SGS Kıl Testere Seti 275 TL

  • Somun Adaptör Seti 129 TL

  • Bits Uç Seti 15 Parça 199 TL

  • Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 169 TL

  • Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL

  • Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL

  • Pasta Polisaj Seti 11 Parça 349 TL

  • Çok Amaçlo Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 449 TL

  • Pense 160 mm 299 TL

  • Yankeski 160 mm 299 TL

  • Kargaburun 160 mm 279 TL

  • Mini Pense Seti 3 Parça 449 TL

  • Kontrol Kalemi Elektrik Bandı 129 TL

  • Universal Mobilya Sabitleme Kiti 119 TL

  • Kemer Delme Pensesi 249 TL

  • Kurbağacık Anahtar 10'' 449 TL

  • Çatal Başlı Çekiç 175 TL

  • Lastik Tokmak 189 TL

  • Allen Anahtar Takım 9'lu Set 229 TL

  • Profesyonel Maket Bıçağı 129 TL

  • Cırt Kelepçe Seti 75 TL

  • Mini Şifreli Asma Kilit 125 TL

  • Telki Plastik Vantuz 199 TL

SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL

SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL

  • WD-40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 129 TL

  • Çift Taraflı 3+3 Merdiven 950 TL

  • Plastik Çekpas 99 TL

  • Titreşim Önleyici Makine Ayağı 119 TL

  • Lavabo Açma Sustası 149 TL

  • Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 89 TL

  • Parlat Mucize Köpük Temizleyici 129 TL

  • Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 199 TL

  • Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 199 TL

  • Evye Borusu 299 TL

  • Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL

  • Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL

  • Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant 49 TL

  • Magnet Bandı 89 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

  • Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL

  • İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL

  • Boyacı Seti 5'li 329 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 175 TL

  • Robot Fırça Plastik Sapı 3'nolu 99 TL

  • Parmak Rulo 75 TL

  • Mini Makaralı Kablo 649 TL

  • Silikon 119 TL

  • Silikonize Mastik 75 TL

  • Derz Tamir Dolgusu 119 TL

  • Mucize Temizleme Pastası 99 TL

  • Derz Kazıma Aparatı 89 TL

  • Cam Kazıma Aparatı 75 TL 

  • Cam Menfezi 65 TL

  • Yer Fırçası 119 TL

  • Zımba Tabancası 549 TL

TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL

TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL

  • Senna 55 inç Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 17.490 TL

  • Hp Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL

  • Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB/ 128GB 12.990 TL

  • Mantar Masa Lambası 399 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL

  • Onvo Dijital Çay Makinesi 1.890 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL

Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL

  • Leafy Meşrubat Bardağı 399 TL

  • Timeless Çay Bardağı 249 TL

  • Yağlık Sirkelik 219 TL

ŞOK 7 - 10 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 599 TL

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 599 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 499 TL 

  • Luzia 4+1 Merdiven 899 TL

  • Luzia Çift Çıkışlı 5+5 Merdiven 1.290 TL 

  • İzmir Fırça 20 cm Saplı Rulo 79,95 TL 

  • 10 cm Saplı Rulo 39,95 TL 

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 39,95 TL 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL 

  • 5'li Tornavida Seti 149 TL

  • 3in1 Elektrikçi Seti 119 TL 

  • Kurbağacık 199 TL 

  • Saplı Mengene 149 TL 

  • Allen Anahtar Seti 179 TL 

  • Yedekli Maket Bıçağı 39,95 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Altın / Gümüş 89,95 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Siyah / Beyaz / Gri / Kırmızı 89,95 TL 

  • 200 ml Steel Pas Sökücü Sprey 59,95 TL 

  • 18 Bölmeli Mega Organizer 199 TL 

  • 19' Takım Çantası 399 TL 

  • Şeritmetre 100 TL

  • Led Işıklı ve Göstergeli Batarya Ucu 499 TL 

  • Latte 4 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL 

  • Latte 2 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 75 TL 

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 199 TL 

  • Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL 

  • Lavabo Filtre Süzgeci 75 TL 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 249 TL 

  • Esnek Bits Uç Uzatma 75 TL

Aprilla Darbeli Matkap 899 TL

Aprilla Darbeli Matkap 899 TL

  • Aprilla Sıcak Hava Tabancası 699 TL 

  • Aprilla Dekupaj Testere 899 TL

  • Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama Seti 599 TL 

  • Aprilla Silikon Tabancası 199 TL 

  • Elektrik İzolasyon Bandı 19,95 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 34,95 TL 

  • Yapışkanlı Gider Filtresi 34,95 TL 

  • Tüylü Bez Siyah Elektrik Bandı 59,95 TL 

  • Kapı Altı İzolasyon Bandı 75 TL 

  • Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL 

  • Nano Bant Magic Tape 34,95 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 44,95 TL 

  • Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 59,95 TL 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 79,95 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
