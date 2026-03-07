Ünlü Rapçi Nepal Başbakanı Olmaya Hazırlanıyor: Partisi Herkese Fark Attı
Nepal’de eylül ayında gerçekleşen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından başbakan KP Sharma Oil istifa etti. Ülke seçimlere hazırlanırken Nepal’in ünlü rapçisi Balen Shah (Balen Şah), başbakanlığa aday oldu. 2022 yılından bu yana belediye başkanı olarak görev yapan Balen Shah, şimdi 2026 genel seçimlerine hazırlanıyor. Büyük bir kitleyi arkasına alan Balen Shah’ın partisi ise rakiplerine büyük fark attı.
Nepal’in ünlü eski rapçisi başbakanlığa aday oldu.
Partisi herkese fark attı. Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
