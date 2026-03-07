Ünlü Rapçi Nepal Başbakanı Olmaya Hazırlanıyor: Partisi Herkese Fark Attı

Başbakanlık yarışında paylaşılan rakamlara göre Balen Shah’ın lideri olduğu Rastriya Swatantra Partisi (RSP) rakiplerine büyük fark attı. Yarışı önde götüren partinin baskın performans sergilediği ve hükümetin başına geçeceği konuşuluyor. Balen Shah ülkede o kadar sevildi ki Katmandu’ya giden otobüslerin üzerinde “Balen’in şehrine gidiyor” çıkartmaları yer aldı.

Balen Shah’ın seçimi kazanması durumunda 'rap müzikten ülke başbakanlığına' giden yol 'dramatik yükseliş' olarak yorumlanıyor. Balen Shah’ın halk desteğini almasındaki en önemli neden ana akım basından uzak durması ve sosyal medyadaki etkinliği olarak gösterildi. Siyasi analistler Balen’in sosyal medyayı aktif kullanarak mesaj yayınlamasının özellikle Z kuşağıyla önemli bağ kurmasına neden olduğunu kaydetti.