Ünlü Rapçi Nepal Başbakanı Olmaya Hazırlanıyor: Partisi Herkese Fark Attı

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 10:15

Nepal’de eylül ayında gerçekleşen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından başbakan KP Sharma Oil istifa etti. Ülke seçimlere hazırlanırken Nepal’in ünlü rapçisi Balen Shah (Balen Şah), başbakanlığa aday oldu. 2022 yılından bu yana belediye başkanı olarak görev yapan Balen Shah, şimdi 2026 genel seçimlerine hazırlanıyor. Büyük bir kitleyi arkasına alan Balen Shah’ın partisi ise rakiplerine büyük fark attı.

Nepal’in ünlü eski rapçisi başbakanlığa aday oldu.

1990 doğumlu Balen Shah (Türkçe okunuş: Balen Şah), Nepal’in tanınan rapçilerinden biri.  2022 yılında Katmandu belediye başkanı seçilen Balen Shah, başbakanlığa aday olmak için görevinden istifa etti. 

Eylül ayında ülkede gerçekleşen protestolarda pek çok kişi hayatını kaybettti. Olaylar Nepal başbakanının istifasıyla sonuçlandı. İstifanın ardından ise Balen Shah, 'Sevgili Z kuşağı, katilinizin istifası geldi. Artık ülkeye sizin nesliniz liderlik etmek zorunda. Hazır olun” mesajını paylaşarak öne çıkan siyasi figür haline geldi. 

Dünyaca ünlü rapçiler Tupac Shakur ve 50 Cent'ten etkilenerek müziğe adım attığını ifade eden Balen Shah, toplumsal eleştiri içeren bir çok rap şarkısı yayınladı. Eski rapçi Balen Shah, başbakanlık için en güçlü aday olarak öne çıktı.

Partisi herkese fark attı. Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başbakanlık yarışında paylaşılan rakamlara göre Balen Shah’ın lideri olduğu Rastriya Swatantra Partisi (RSP) rakiplerine büyük fark attı. Yarışı önde götüren partinin baskın performans sergilediği ve hükümetin başına geçeceği konuşuluyor. Balen Shah ülkede o kadar sevildi ki Katmandu’ya giden otobüslerin üzerinde “Balen’in şehrine gidiyor” çıkartmaları yer aldı. 

Balen Shah’ın seçimi kazanması durumunda 'rap müzikten ülke başbakanlığına' giden yol 'dramatik yükseliş' olarak yorumlanıyor. Balen Shah’ın halk desteğini almasındaki en önemli neden ana akım basından uzak durması ve sosyal medyadaki etkinliği olarak gösterildi. Siyasi analistler Balen’in sosyal medyayı aktif kullanarak mesaj yayınlamasının özellikle Z kuşağıyla önemli bağ kurmasına neden olduğunu kaydetti.

