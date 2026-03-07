İspanya'da Gerçekleştirilen Bir Sokak Röportajında İspanyollara Türkler Hakkında Neler Bildikleri Soruldu

Son günlerde sosyal medyada İspanya ve Türkiye arasında büyük bir dostluk rüzgarı başladı bildiğiniz üzere. Birlikte tatil planları yapanlardan flört edenlere kadar inanılmaz bir sohbet ortamı oluştu. Birbirinden komik editler de havada uçuştu. Bu sayede hem İspanyollar Türkleri hem biz İspanyolları tanıma fırsatı buldu. Peki İspanyollar Türkler hakkında neler biliyor?

'gulintopac' isimli içerik üreticisi İspanya sokaklarında insanlara Türkiye'yi sordu. İspanyollardan ise Can Yaman'dan Kebap'a birbirinden farklı yanıtlar geldi.