İspanya'da Gerçekleştirilen Bir Sokak Röportajında İspanyollara Türkler Hakkında Neler Bildikleri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026 - 16:48

Son günlerde sosyal medyada İspanya ve Türkiye arasında büyük bir dostluk rüzgarı başladı bildiğiniz üzere. Birlikte tatil planları yapanlardan flört edenlere kadar inanılmaz bir sohbet ortamı oluştu. Birbirinden komik editler de havada uçuştu. Bu sayede hem İspanyollar Türkleri hem biz İspanyolları tanıma fırsatı buldu. Peki İspanyollar Türkler hakkında neler biliyor?

'gulintopac' isimli içerik üreticisi İspanya sokaklarında insanlara Türkiye'yi sordu. İspanyollardan ise Can Yaman'dan Kebap'a birbirinden farklı yanıtlar geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DVjRm7...
İspanyollar Türkler hakkında neler biliyormuş;

  • Saç Ekimi: Listenin başında olması şaşırtmadı, malum Türkiye bu konuda bir dünya markası.

  • Başkent Ankara: Coğrafya bilgisini konuşturanlar da var.

  • Yemek Kültürü: Tabii ki Baklava ve Kebap.

  • Türk Dizileri: İspanya'da Türk dizilerinin popülaritesi oldukça yüksek. Oyuncularımızın da büyük bir hayran kitlesi var.

  • Kapalıçarşı: Alışveriş ve tarih denilince ilk akla gelen mekan. Dünyanın her yerinden turist ağılıyor bilginiz üzere.

  • Türk Bayrağı: Bir katılımcı Türk bayrağını çok beğendiğini özellikle belirtiyor. Malumunuz yorumları Türk bayrağı ile doldurduk son günlerde.

