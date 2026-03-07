İspanya'da Gerçekleştirilen Bir Sokak Röportajında İspanyollara Türkler Hakkında Neler Bildikleri Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DVjRm7...
Son günlerde sosyal medyada İspanya ve Türkiye arasında büyük bir dostluk rüzgarı başladı bildiğiniz üzere. Birlikte tatil planları yapanlardan flört edenlere kadar inanılmaz bir sohbet ortamı oluştu. Birbirinden komik editler de havada uçuştu. Bu sayede hem İspanyollar Türkleri hem biz İspanyolları tanıma fırsatı buldu. Peki İspanyollar Türkler hakkında neler biliyor?
'gulintopac' isimli içerik üreticisi İspanya sokaklarında insanlara Türkiye'yi sordu. İspanyollardan ise Can Yaman'dan Kebap'a birbirinden farklı yanıtlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyollar Türkler hakkında neler biliyormuş;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın