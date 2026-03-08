MART
Burcu Güneş, Demet Akalın'dan Sonra Bu Kez Ünlü Rapçi Ceza'yı Hedef Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2026 - 08:52

Demet Akalın hakkında söylediği sözlerle günlerdir magazin gündeminde olan Burcu Güneş bu kez rapçi Ceza hakkında kullandığı ifadelerle ortalığı karıştırdı. Güneş, Ceza’nın kariyerine kendisinin vesile olduğunu söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Koynumuzda yılan beslemişiz” sözleri ise sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Şarkıcı Burcu Güneş, son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

Emre Altuğ’un albüm lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, ilk olarak meslektaşı Demet Akalın hakkında söylediği sözlerle gündem olmuştu.

Güneş açıklamasında Akalın hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve pop dünyasında büyük bir polemiğe yol açmıştı.

Ece Seçkin, İrem Derici, Bengü ve Ebru Gündeş gibi birçok isim Demet Akalın’a destek vererek Burcu Güneş’e tepki göstermişti. Güneş ise kendisini eleştiren isimlere sosyal medya üzerinden tek tek yanıt vererek tartışmanın büyümesine neden olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları da bu polemiği goygoy malzemesi yapmıştı.

Burcu Güneş’in aynı röportajda yaptığı bir başka açıklama ise günler sonra dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı bu kez rap müziğin önemli isimlerinden Ceza hakkında konuştu. Güneş, Türkiye’de ilk rap düetlerinden birini kendisinin yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.

Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğersem o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.”

Güneş ayrıca Ceza’nın kendi albümünde yer almasının onun için bir gurur olması gerektiğini de dile getirdi.

Gülistan Başköy
