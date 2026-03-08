Burcu Güneş, Demet Akalın'dan Sonra Bu Kez Ünlü Rapçi Ceza'yı Hedef Aldı!

Ünlü şarkıcı bu kez rap müziğin önemli isimlerinden Ceza hakkında konuştu. Güneş, Türkiye’de ilk rap düetlerinden birini kendisinin yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.

Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğersem o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.”

Güneş ayrıca Ceza’nın kendi albümünde yer almasının onun için bir gurur olması gerektiğini de dile getirdi.