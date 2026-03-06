onedio
Burcu Güneş Demet Akalın'ı Destekleyen Ebru Gündeş'e Ateş Püskürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 17:17

Burcu Güneş'in Demet Akalın çıkışı ünlüler camiasını ayağa kaldırdı. Ece Seçkin, İrem Derici, Bengü gibi isimler Akalın'a destek çıkarken Ebru Gündeş de safını belli etmişti. Gündeş sosyal medya hesabından Akalın'ın 'Pırlanta' şarkısını paylaşarak Güneş'e gönderme yapmıştı. Burcu Güneş sessiz kalmadı. 'Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur.. Hakkını vermek istemezdi.' sözleriyle ateş püskürdü.

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş meslektaşı Demet Akalın hakkındaki açıklamalarıyla pop dünyasında polemik başlattı.

Güneş, “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında” sözleriyle Ece Seçkin, İrem Derici, Bengü'den tepki gördü.

Henüz Demet Akalın cevap vermemişti ki ünlülerden Güneş'e peş peşe tepki yağmıştı.

Güneş de üşenmemiş herkese tek tek yanıt vermişti.

Burcu Güneş'ten Ece Seçkin'e: “Ece Seçkin, iftarda bir soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne iki üç bardak kahve, kafan açılsın. Sene kaç oldu hâlâ çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun. Tatlı kız, biraz derin düşün, büyüklerine saygılı ol. Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç?”

Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye: “Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum.”

Burcu Güneş'ten Bengü'ye: 'Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level’ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok.'

Son hedefinde ise Ebru Gündeş vardı.

Ebru Güneş'in Demet Akalın'a destek verdiğini gören Burcu Güneş son paylaşımında 'Maskelerinizi bilirim hepimizin, yıllardır tanıyorum sizi, içten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım ve yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey.

Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur.. Hakkını vermek istemezdi. Altındakileri kollardı. Şimdi paylaşımını attılar. ilk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havaalanında karşılaştım. Konserlerimiz vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor.' ifadeleriyle ünlü şarkıcıya sert sözlerle yüklendi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
