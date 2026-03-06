Burcu Güneş Demet Akalın'ı Destekleyen Ebru Gündeş'e Ateş Püskürdü
Burcu Güneş'in Demet Akalın çıkışı ünlüler camiasını ayağa kaldırdı. Ece Seçkin, İrem Derici, Bengü gibi isimler Akalın'a destek çıkarken Ebru Gündeş de safını belli etmişti. Gündeş sosyal medya hesabından Akalın'ın 'Pırlanta' şarkısını paylaşarak Güneş'e gönderme yapmıştı. Burcu Güneş sessiz kalmadı. 'Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur.. Hakkını vermek istemezdi.' sözleriyle ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş meslektaşı Demet Akalın hakkındaki açıklamalarıyla pop dünyasında polemik başlattı.
Güneş de üşenmemiş herkese tek tek yanıt vermişti.
Son hedefinde ise Ebru Gündeş vardı.
