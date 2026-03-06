Burcu Güneş Demet Akalın'ı Destekleyen Ebru Gündeş'e Ateş Püskürdü

Burcu Güneş'ten Ece Seçkin'e: “Ece Seçkin, iftarda bir soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne iki üç bardak kahve, kafan açılsın. Sene kaç oldu hâlâ çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun. Tatlı kız, biraz derin düşün, büyüklerine saygılı ol. Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç?”

Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye: “Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum.”

Burcu Güneş'ten Bengü'ye: 'Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level’ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok.'