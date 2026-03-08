MART
Sahnenin Tozunu Attıran Efsane Kadın Vokaller

Ecem Bekar
Ecem Bekar
08.03.2026 - 10:01
08.03.2026 - 10:01

Bazı sesler vardır ya hani, ilk notada 'Tamam, şimdi bittik' dedirtir; işte tam o kafadayız bugün! Sahnede devleşen, ciğerimizi söküp elimize veren ya da bizi yerimizde durdurmayan o efsane kadınları topladık.

Kimi yüksek enerjisiyle ortalığı yıktı, kimi tek bir bakışıyla stadyumları susturdu. Hazırsanız kulakların pasını silmeye gidiyoruz, saygı duruşu başlasın!

1. Selda Bağcan

Sadece bizim değil, koca dünyanın hayran olduğu bir isimden bahsediyoruz. O sahneye çıktığında bağlamanın teli başka titrer, sesinin o kendine has tınısı tüyleri diken diken eder. Glastonbury’de sahne alıp binlerce kişiye 'Yuh Yuh' dedirtmiş bir efsaneden bahsediyoruz; daha ne olsun?

2. Sezen Aksu

Onun için söylenecek çok söz var ama tek bir kelime yeterli: Duygu. Sezen sahnedeyken sadece şarkı söylemez; senin aşk acını, neşeni, çocukluğunu resmen suratına çarpar. O mikrofonun arkasında devleşen, bizi hem ağlatıp hem göbek attıran başka bir enerji yok.

3. Sertab Erener

Eğer sahne tozunu attırmaktan bahsediyorsak, Şebo'yu listenin başına altın harflerle yazarız. O 'Sil Baştan' demeye başladığında stadyumlar susar, sadece Şebnem ve o muazzam vokali konuşur. Sahnede gitarıyla bütünleşmesi ve o yırtıcı sesi... Resmen terapi niyetine izle!

4. Funda Arar

Funda Arar'ın sahnede inanılmaz bir aurası var. Hem çok asil hem de çok güçlü. Klasik müzik eğitiminin getirdiği o teknik mükemmelliği duygusuyla birleştirdiğinde, ortaya tadından yenmez bir canlı performans çıkıyor.

5. Ajda Pekkan

Süperstar lakabını sonuna kadar hak eden tek isim. Sahne şovları, bitmek bilmeyen enerjisi ve o hep taze kalan sesiyle Ajda, gerçek bir ikon.

6. Nilüfer

Yıllar geçse de o sesten tek bir pürüz çıkmaz mı? Çıkmıyor işte! Nilüfer sahneye çıktığında o 'Dünya Dönüyor' dediği an, zaman gerçekten duruyor. Türk pop müziğinin en asil ve en güçlü vokallerinden biri.

7. Candan Erçetin

Fransız şansonlarından Anadolu türkülerine kadar her şeyi o kendine has teatral tavrıyla öyle bir söylüyor ki, büyülenmemek imkansız. Hele o sahnedeki çıplak ayaklı, doğal halleri... Tam bir ikon!

8. Yıldız Tilbe

Sahne performansı dendiğinde Yıldız'ı atlamak olmaz! Kendine has dansları, her an her şeyi yapabilecek o enerjisi ve tabii ki o ciğerden gelen sesi... Yıldız sahnedeyken kural yoktur; sadece samimiyet ve damar vardır. Onunla hem ağlar, hem de beş dakika sonra kendinizi halay çekerken bulursunuz.

9. Kibariye

Dünya üzerinde böyle bir gırtlak yapısı çok az insana nasip olur. Nota bilmesine gerek yok, o zaten notanın kendisi! 'Annem' dediği an akan sular durur. Kibariye sahnede mikrofonu göğsüne kadar indirip o sesi patlattığında, hoparlörlerin dayanıklılık testini de yapmış oluyorsunuz.

10. Hande Yener

Sahnede yerinde duramayan, her daim yenilik peşinde koşan bir isim. Hande’nin canlı performansı demek; yüksek tempo, dans ve bitmek bilmeyen bir şov demek.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
