Sahnenin Tozunu Attıran Efsane Kadın Vokaller

Bazı sesler vardır ya hani, ilk notada 'Tamam, şimdi bittik' dedirtir; işte tam o kafadayız bugün! Sahnede devleşen, ciğerimizi söküp elimize veren ya da bizi yerimizde durdurmayan o efsane kadınları topladık.

Kimi yüksek enerjisiyle ortalığı yıktı, kimi tek bir bakışıyla stadyumları susturdu. Hazırsanız kulakların pasını silmeye gidiyoruz, saygı duruşu başlasın!