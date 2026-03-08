Sahnenin Tozunu Attıran Efsane Kadın Vokaller
Bazı sesler vardır ya hani, ilk notada 'Tamam, şimdi bittik' dedirtir; işte tam o kafadayız bugün! Sahnede devleşen, ciğerimizi söküp elimize veren ya da bizi yerimizde durdurmayan o efsane kadınları topladık.
Kimi yüksek enerjisiyle ortalığı yıktı, kimi tek bir bakışıyla stadyumları susturdu. Hazırsanız kulakların pasını silmeye gidiyoruz, saygı duruşu başlasın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Selda Bağcan
2. Sezen Aksu
3. Sertab Erener
4. Funda Arar
5. Ajda Pekkan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nilüfer
7. Candan Erçetin
8. Yıldız Tilbe
9. Kibariye
10. Hande Yener
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın