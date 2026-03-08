Çiğli’de Yeni Köprü Projesi: 15 Dakikalık Yol 1 Dakikaya İnecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eş zamanlı olarak yürüttüğü Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi’nin de tamamlanmasıyla, özellikle Çiğli–Karşıyaka hattında uzun süredir yaşanan yoğunluğun önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Yetkililer, köprünün özellikle acil müdahale araçları açısından kritik bir rol üstleneceğini belirtiyor. Mevcut durumda ambulans ve itfaiye araçları bölgeye ulaşmak için çevre yolunu kullanarak uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Yeni bağlantı sayesinde hastanelere ve sanayi bölgesine erişim büyük ölçüde hızlanacak.

Deprem riskine karşı dayanıklı şekilde projelendirilen köprü, güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilecek. Zemin güçlendirme çalışmalarında fore kazık ve derin karıştırma yöntemleri kullanılacak. Çelik taşıyıcı sistemle yapılacak köprünün yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Çiğli Ataşehir’de inşa edilen köprü, Çiğli KİPA Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu 8280 Sokak ile Ataşehir’e yeni giriş sağlayacak 8019/14 Sokak’ı birbirine bağlayacak. Yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olacak köprüde iki şeritli taşıt yolu bulunacak. Ayrıca projede bisiklet ve yaya yolu da yer alacak.