Çiğli’de Yeni Köprü Projesi: 15 Dakikalık Yol 1 Dakikaya İnecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de ulaşımı rahatlatacak yeni bir köprü projesini hayata geçiriyor. Ataşehir Mahallesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü’nün tamamlanmasıyla bölgedeki mesafe ve trafik süresi önemli ölçüde kısalacak. Proje sayesinde özellikle hastanelerin bulunduğu bölgeye erişim daha hızlı ve kolay hale gelecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir köprü projesi için çalışmalara başladı.
Projeyle birlikte Caher Dudayev Bulvarı ve çevre yolu üzerindeki trafik yükünün de hafiflemesi hedefleniyor.
