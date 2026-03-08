MART
Çiğli'de Yeni Köprü Projesi: 15 Dakikalık Yol 1 Dakikaya İnecek

Çiğli’de Yeni Köprü Projesi: 15 Dakikalık Yol 1 Dakikaya İnecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 11:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de ulaşımı rahatlatacak yeni bir köprü projesini hayata geçiriyor. Ataşehir Mahallesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü’nün tamamlanmasıyla bölgedeki mesafe ve trafik süresi önemli ölçüde kısalacak. Proje sayesinde özellikle hastanelerin bulunduğu bölgeye erişim daha hızlı ve kolay hale gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir köprü projesi için çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir köprü projesi için çalışmalara başladı.

Ataşehir Mahallesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü’nün tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor. Proje sayesinde şu anda yaklaşık 3 kilometreyi bulan güzergâh 100 metreye kadar kısalacak, ulaşım süresi ise 15 dakikadan yaklaşık 1 dakikaya düşecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kent genelinde trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik ulaşım yatırımları kapsamında başlatılan proje, özellikle hastanelerin yoğun bulunduğu Ataşehir Mahallesi’ne erişimi büyük ölçüde kolaylaştıracak. Dere üzerinden geçecek köprü, Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi arasında doğrudan bağlantı sağlayarak bölgedeki araç hareketliliğini daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Projeyle birlikte Caher Dudayev Bulvarı ve çevre yolu üzerindeki trafik yükünün de hafiflemesi hedefleniyor.

Projeyle birlikte Caher Dudayev Bulvarı ve çevre yolu üzerindeki trafik yükünün de hafiflemesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eş zamanlı olarak yürüttüğü Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi’nin de tamamlanmasıyla, özellikle Çiğli–Karşıyaka hattında uzun süredir yaşanan yoğunluğun önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Yetkililer, köprünün özellikle acil müdahale araçları açısından kritik bir rol üstleneceğini belirtiyor. Mevcut durumda ambulans ve itfaiye araçları bölgeye ulaşmak için çevre yolunu kullanarak uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Yeni bağlantı sayesinde hastanelere ve sanayi bölgesine erişim büyük ölçüde hızlanacak.

Deprem riskine karşı dayanıklı şekilde projelendirilen köprü, güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilecek. Zemin güçlendirme çalışmalarında fore kazık ve derin karıştırma yöntemleri kullanılacak. Çelik taşıyıcı sistemle yapılacak köprünün yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Çiğli Ataşehir’de inşa edilen köprü, Çiğli KİPA Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu 8280 Sokak ile Ataşehir’e yeni giriş sağlayacak 8019/14 Sokak’ı birbirine bağlayacak. Yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olacak köprüde iki şeritli taşıt yolu bulunacak. Ayrıca projede bisiklet ve yaya yolu da yer alacak.

