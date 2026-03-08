Osman Hamdi Bey'den Doğrudan Alınan Ünlü Tablo Satışta: Değeri 3 Milyon Sterlin!

AA'dan Aişe Hümeyra Akgün'ün aktardığına göre, Eser, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, eserin doğrudan Osman Hamdi Bey'dan alındığı biliniyor. Eserin, 1895 yılında satın alındığı ve ilk kez açık arttırmaya çıkacağı aktarılıyor. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade ediyor.

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

Eserde görülen caminin, Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu söyleniyor. Detaylar incelendiğinde, ressamın kendisini üç farklı figürle resmettiği görülüyor.

Bu tabloya 2 ila 3 milyon sterlin arasında bir değer biçilirken, Osman Hamdi Bey'in 'Genç Kadın Okurken' adlı eserini, 2019 yılında 6,6 milyon sterline alıcı bulmuştu.