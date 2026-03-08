MART
Osman Hamdi Bey'den Doğrudan Alınan Ünlü Tablo Satışta: Değeri 3 Milyon Sterlin!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 12:06

Osman Hamdi Bey, Türk arkeolog, müzeci ve ressamdır. Döneminin önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Osman Hamdi Bey'in önemli bir eseri, Londra'da satışa çıkmaya hazırlanıyor. 

'Cami Kapısında (At the Mosque Door)'eseri için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün

Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında" Londra'da müzayedeye çıkacak.

AA'dan Aişe Hümeyra Akgün'ün aktardığına göre, Eser, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, eserin doğrudan Osman Hamdi Bey'dan alındığı biliniyor. Eserin, 1895 yılında satın alındığı ve ilk kez açık arttırmaya çıkacağı aktarılıyor. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade ediyor.

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

Eserde görülen caminin, Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu söyleniyor. Detaylar incelendiğinde, ressamın kendisini üç farklı figürle resmettiği görülüyor. 

Bu tabloya 2 ila 3 milyon sterlin arasında bir değer biçilirken, Osman Hamdi Bey'in 'Genç Kadın Okurken' adlı eserini, 2019 yılında 6,6 milyon sterline alıcı bulmuştu.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
