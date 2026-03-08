Osman Hamdi Bey'den Doğrudan Alınan Ünlü Tablo Satışta: Değeri 3 Milyon Sterlin!
Osman Hamdi Bey, Türk arkeolog, müzeci ve ressamdır. Döneminin önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Osman Hamdi Bey'in önemli bir eseri, Londra'da satışa çıkmaya hazırlanıyor.
'Cami Kapısında (At the Mosque Door)'eseri için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında" Londra'da müzayedeye çıkacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın