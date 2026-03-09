Sırra Kadem Basmıştı: Hamile Olduğu Ortaya Çıkan Nazlı Sabancı'dan İlk Poz Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemiyet hayatının en popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, tam 5 yıl önce görkemli bir düğünle evlenmişti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzay bebeğin babalık davasının görülmeye başladığının öğrenilmesinin ardından Nazlı Sabancı sırra kadem bastı.
Uzun süredir sosyal medyada görünmeyen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde Instagram'a döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın