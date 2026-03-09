onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sırra Kadem Basmıştı: Hamile Olduğu Ortaya Çıkan Nazlı Sabancı'dan İlk Poz Geldi!

Sırra Kadem Basmıştı: Hamile Olduğu Ortaya Çıkan Nazlı Sabancı'dan İlk Poz Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 11:48

Hacı Sabancı ile ikinci bebeklerini beklediği ortaya çıkan Nazlı Sabancı, Uzay bebek davası sonrası uzun süre sosyal medyada sessiz kalmıştı. Günler sonra Instagram’a dönen Sabancı, Dila Tarkan’ın baby shower’ında verdiği ilk “hamilelik” pozuyla gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyet hayatının en popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, tam 5 yıl önce görkemli bir düğünle evlenmişti!

Cemiyet hayatının en popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, tam 5 yıl önce görkemli bir düğünle evlenmişti!

2021 yılında Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen düğün haftalarca manşetlerde kalmış, yeni gelin Nazlı Sabancı zaman içerisinde resmen ailenin bir parçası omuştu. 

Kaynanası Arzu Sabancı'yla yakınlığıyla ayrı, davetlerdeki şıklıklarıyla ayrı gündem olan Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın bile önüne geçmişti. 2023 yılında anne Arzu Sabancı'nın adını verdikleri kızları Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz yıl büyük bir haberle magazin manşetlerinin göbeğine oturdu.  

F.D. isimli annenin oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla ortalık karışmış, Sabancılar konuyu jet hızıyla kapamayı tercih ettiyse de konu kapanmamıştı. 

Babalık davası açmaktan vazgeçmeyen F.D.'nin beklediği sonuç pozitif çıkmış; Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlanmıştı.

Uzay bebeğin babalık davasının görülmeye başladığının öğrenilmesinin ardından Nazlı Sabancı sırra kadem bastı.

Uzay bebeğin babalık davasının görülmeye başladığının öğrenilmesinin ardından Nazlı Sabancı sırra kadem bastı.

En son Hacı Sabancı'nın yeniden DNA testi yaptırmak istediği ve sonuç yeniden pozitif çıkarsa her türlü desteği sağlamakla beraber oğluna Sabancı soyadını vermek ve kağıt üstünde resmi olarak babası olmak istemediği vurgulanmıştı. 

Öte yandan Nazlı, son Instagram gönderisini ocakta atmış, öncesinde de sonrasında da sosyal medyadaki aktifliğini sonlandırmıştı. 

Geçtiğimiz haftalarda Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu kez çiftin bir erkek bebek beklediği, bebeğin adının da Hacı Sabancı’nın babasının ismini taşıyacağı ve Ömer olacağı iddia edilmişti.

Uzun süredir sosyal medyada görünmeyen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde Instagram'a döndü.

Uzun süredir sosyal medyada görünmeyen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde Instagram'a döndü.

Dün cemiyet hayatının bir diğer tanınan ismi Dila Tarkan’ın ikinci bebeği için düzenlenen baby shower davetine katılan Nazlı Sabancı'nın etkinlikten paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. 

Çünkü bu, Nazlı'nın bebeği kabul edip, 'Ben hamileyim' duyurusunda bulunduğu ilk poz olarak kayda geçti.

Tekrardan hayırlı uğurlu olsun! Sağlıkla gelsin 'Ömer' bebek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın