Sırra Kadem Basmıştı: Hamile Olduğu Ortaya Çıkan Nazlı Sabancı'dan İlk Poz Geldi!

En son Hacı Sabancı'nın yeniden DNA testi yaptırmak istediği ve sonuç yeniden pozitif çıkarsa her türlü desteği sağlamakla beraber oğluna Sabancı soyadını vermek ve kağıt üstünde resmi olarak babası olmak istemediği vurgulanmıştı.

Öte yandan Nazlı, son Instagram gönderisini ocakta atmış, öncesinde de sonrasında da sosyal medyadaki aktifliğini sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu kez çiftin bir erkek bebek beklediği, bebeğin adının da Hacı Sabancı’nın babasının ismini taşıyacağı ve Ömer olacağı iddia edilmişti.