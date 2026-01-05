onedio
Aynı Yağmurun Altında Dizisi Ekranlardaki İki Diziye Benzetilince X’te Yorumlar Coştu

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.01.2026 - 09:57

2026 geldi çattı, yeni yılın başlamasıyla birlikte ekranlara gelecek yeni dizilerle ilgili hazırlıklar da hızlandı. Duyurulmasıyla birlikte başlayamadan iptal olduğu açıklanan diziler olmuştu. ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yıldızın Altında dizisi ise iptal kararlarından sağ çıkabilmeyi başaran projelerden oldu. Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın başrolündeki dizi bomba kadrosuyla birlikte şimdiden heyecan yaratanlardan oldu. Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan dizinin bu kez ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler, birkaç benzerliğe dikkat çekti.

Merakla beklenen dizi, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti’ne benzetildi.

Ek olarak Yeni Gelin dizisiyle de benzerlikler olduğu dile getirildi. Ekranlarda farklı hikayeler denense de reyting sebebiyle erken final yaptığını görüyoruz. Bu sebeple benzer hikayeler kaçınılmaz oluyor.

Gelin fragmanı birlikte izleyelim 👇

Ve işte gelen yorumlar 👇

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
