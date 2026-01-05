Aynı Yağmurun Altında Dizisi Ekranlardaki İki Diziye Benzetilince X’te Yorumlar Coştu

2026 geldi çattı, yeni yılın başlamasıyla birlikte ekranlara gelecek yeni dizilerle ilgili hazırlıklar da hızlandı. Duyurulmasıyla birlikte başlayamadan iptal olduğu açıklanan diziler olmuştu. ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yıldızın Altında dizisi ise iptal kararlarından sağ çıkabilmeyi başaran projelerden oldu. Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın başrolündeki dizi bomba kadrosuyla birlikte şimdiden heyecan yaratanlardan oldu. Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan dizinin bu kez ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler, birkaç benzerliğe dikkat çekti.