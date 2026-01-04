4 Ocak Pazar Survivor'da Kim Elendi? Beklenmedik Karar: Selen Görgüzel Gönüllüler'e mi Geçti, Elendi mi?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ilk eleme gerçekleşti. 4 Ocak Pazar günü Selen Görgüzel için kader konseyi yapıldı. Selen Görgüzel Gönüllüler'e mi geçti, elendi mi? Selen Görgüzel neden elendi?
İşte detaylar...
4 Ocak Pazar Survivor 2026'da ilk eleme gerçekleşti.
Survivor 2026'ya veda eden ilk isim Selen Görgüzel oldu.
