4 Ocak Pazar Survivor'da Kim Elendi? Beklenmedik Karar: Selen Görgüzel Gönüllüler'e mi Geçti, Elendi mi?

4 Ocak Pazar Survivor'da Kim Elendi? Beklenmedik Karar: Selen Görgüzel Gönüllüler'e mi Geçti, Elendi mi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 00:22

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ilk eleme gerçekleşti. 4 Ocak Pazar günü Selen Görgüzel için kader konseyi yapıldı. Selen Görgüzel Gönüllüler'e mi geçti, elendi mi? Selen Görgüzel neden elendi?

İşte detaylar...

4 Ocak Pazar Survivor 2026'da ilk eleme gerçekleşti.

4 Ocak Pazar Survivor 2026'da ilk eleme gerçekleşti.

Survivor'da elenen isim belli oldu. Eleme potasında bulunan Selen Görgüzel için kader konseyi yapıldı. Seren Ay'la tartışma yaşayan Selen Görgüzel, düelloda sonuncu oldu. Kader konseyinde Gönüllüler takımı oylama yaptı ve Selen'in takımlarına katılmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Gönüllüler takımınının Selen'in takımlarına katılmasını istememelerinin ardından, Selen Görgüzel yarışmaya veda etti. Selen mi, Gözde mi elendi sorusu böylece yanıt buldu.

Survivor 2026'ya veda eden ilk isim Selen Görgüzel oldu.

Survivor 2026'ya veda eden ilk isim Selen Görgüzel oldu.
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
