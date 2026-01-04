Survivor'da Yılın İlk Aşk Bombası Patladı: İki Yarışmacının Daha Önce Sevgili Olduğu İddia Edildi!
Survivor 2026 başlayalı henüz bir hafta olmadı. 1 Ocak 2026'da başlayan program yayınlandığı ilk üç günde reyting zirvesine oynamayı ve yerleşmeyi başardı. Programdaki aşk iddialarından ilki bu yıl biraz erken ortaya atıldı. Survivor'da yarışan ve birbirine yakıştırılan iki yarışmacının daha önce sevgili oldukları iddia edildi.
Bu yıl hızlı ve kaoslu başlayan Survivor 2026, daha şimdiden gündemden düşmüyor.
Survivor 2026 yarışmacıları Eren Semerci ve Deniz Çatalbaş'ın daha önceden sevgili oldukları iddia edildi.
