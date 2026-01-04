onedio
Survivor'da Yılın İlk Aşk Bombası Patladı: İki Yarışmacının Daha Önce Sevgili Olduğu İddia Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 21:01

Survivor 2026 başlayalı henüz bir hafta olmadı. 1 Ocak 2026'da başlayan program yayınlandığı ilk üç günde reyting zirvesine oynamayı ve yerleşmeyi başardı. Programdaki aşk iddialarından ilki bu yıl biraz erken ortaya atıldı. Survivor'da yarışan ve birbirine yakıştırılan iki yarışmacının daha önce sevgili oldukları iddia edildi.

Bu yıl hızlı ve kaoslu başlayan Survivor 2026, daha şimdiden gündemden düşmüyor.

Yarışmacılar arasındaki gerginlikler ve tartışmalar, hatta açlık ve tuvalet için ağlamaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez Survivor'ı gündeme getiren iki yarışmacı bambaşka bir konuyla anıldı.

Survivor 2026 yarışmacıları Eren Semerci ve Deniz Çatalbaş'ın daha önceden sevgili oldukları iddia edildi.

X'te Deniz ve Eren gündem oldu. Pek çok izleyici, ikilinin birlikte fotoğraflarını paylaşarak aralarında aşk yaşandığını iddia etti. Deniz'in daha önce Eren'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması da bu iddiaları artırdı.

