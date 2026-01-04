Survivor'da Tansiyon Yükseldi: Onur Alp Çığrından Çıktı, Selen ve Seren Ay Birbirinin Üstüne Yürüdü!
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler 1 Ocak'ta başladı. Hızlı başlayan yarışmada ilk eleme bu akşam gerçekleşecek. Yarışmacılar daha ilk günden büyük zorluk çekerken, açlıkla sınanmalarının da etkisiyle aralarındaki gerilim arttı, tansiyon yükseldi. Onur Alp'in tüm sessizliğini bozarak sesini fazlasıyla yükselttiği yeni bölüm fragmanında Seren Ay ve Selen arasında da ipler gerildi. İlk elemenin yapılacağı bölümde bakalım neler yaşandı?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'in yeni bölümünde ortam fena halde geriliyor.
Survivor'da kaos gecesinde Ünlüler takımında da Selen ve Serenay arasında ipler gerildi.
İlk ceza oyununun oynanacağı bölümde ilk elenen kişi de belli olacak. Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
