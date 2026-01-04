onedio
Survivor'da Tansiyon Yükseldi: Onur Alp Çığrından Çıktı, Selen ve Seren Ay Birbirinin Üstüne Yürüdü!

Survivor'da Tansiyon Yükseldi: Onur Alp Çığrından Çıktı, Selen ve Seren Ay Birbirinin Üstüne Yürüdü!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 16:56

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler 1 Ocak'ta başladı. Hızlı başlayan yarışmada ilk eleme bu akşam gerçekleşecek. Yarışmacılar daha ilk günden büyük zorluk çekerken, açlıkla sınanmalarının da etkisiyle aralarındaki gerilim arttı, tansiyon yükseldi. Onur Alp'in tüm sessizliğini bozarak sesini fazlasıyla yükselttiği yeni bölüm fragmanında Seren Ay ve Selen arasında da ipler gerildi. İlk elemenin yapılacağı bölümde bakalım neler yaşandı?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'in yeni bölümünde ortam fena halde geriliyor.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'in yeni bölümünde ortam fena halde geriliyor.

Hem Gönüllüler, hem de Ünlüler kendi arasında gerginlik yaşıyor. Onur Alp'in Sude'ye sesini yükselttiği yeni bölüm fragmanında ikilinin gerginliği had safhaya ulaşıyor.

Survivor'da kaos gecesinde Ünlüler takımında da Selen ve Serenay arasında ipler gerildi.

Survivor'da kaos gecesinde Ünlüler takımında da Selen ve Serenay arasında ipler gerildi.

Selen'in 'fındık faresi' dediği Seren Ay'la aralarındaki gerilim fena halde arttı. İkili, birbirinin üstüne yürüdü. Her iki takımda da artan gerilimin gösterildiği fragman sosyal medyada gündem olurken, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

İlk ceza oyununun oynanacağı bölümde ilk elenen kişi de belli olacak. Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
