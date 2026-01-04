onedio
Haberler
TV
Diziler Yayınlanmayınca Fırsat Bu Fırsat Zirveyi Kaptı: 3 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Diziler Yayınlanmayınca Fırsat Bu Fırsat Zirveyi Kaptı: 3 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
04.01.2026 - 13:09

3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı reyting sonuçları belli oldu. Yerli dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelmediği gecede rekabet ağırlıklı olarak yarışma ve tekrar bölümleri arasında yaşandı. Teşkilat ve Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmazken, gecenin asıl merak edilen yapımı Survivor 2026 oldu. Survivor, Total grubunda zirvedeki yerini korurken AB ve ABC1 kategorilerindeki düşüş dikkat çekti. 

İşte 3 Ocak Cumartesi gününün reyting karnesi…

3 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.

3 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, tüm kategorilerde birinciliği kaptı. Ancak tabloya yakından bakıldığında Total’de yükseliş yaşanırken, AB ve ABC1 gruplarında düşüş trendinin devam ettiği görülüyor. 

Survivor 2026 Reyting Sonuçları

  • Total: 4,99 (1)

  • AB: 3,64 (1)

  • ABC1: 4,44 (1)

Gönül Dağı Tekrar Bölümüyle İlk Üçte

Gönül Dağı Tekrar Bölümüyle İlk Üçte

TRT 1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, tekrar bölümüyle ekrana gelmesine rağmen güçlü duruşunu sürdürdü. Özellikle Total ve ABC1 gruplarında ilk üçte yer alması, dizinin sadık izleyici kitlesini koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Gönül Dağı (Tekrar)

  • Total: 3,76 (3)

  • AB: 2,20 (10)

  • ABC1: 3,52 (3)

Çifte Milyon Yükselişte

Çifte Milyon Yükselişte

NOW'da yayınlanan Çifte Milyon, ikinci haftasında ilk bölüme kıyasla yükseliş yakaladı. Her ne kadar üst sıralara çıkamasa da programın ivme kazanması kanal adına umut verdi.

Çifte Milyon

  • Total: 3,24 (6)

  • AB: 2,38 (8)

  • ABC1: 2,99 (5)

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
