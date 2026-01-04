2025’in En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Türkiye'den 7 İsim Birden Listeye Girdi!
Dünyanın en çok konuşulan güzellik listelerinden biri yine açıklandı. ABD merkezli TC Candler, 2025 yılının 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesini yayınladı. Bu yıl listeye tam 7 Türk ünlü girmeyi başardı. Türk isimlerin tamamının oyunculardan oluşması dikkat çekerken, içlerinden biri sıralamada ilk 20’ye girerek zirveye yerleşti. Liste sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türk güzellerin başarısı da gururlandırdı.
Gelin listeye birlikte bakalım 👇
Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen ve büyük ilgi gören TC Candler - Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi 2025 yılı sonuçlarıyla açıklandı.
15 - Hande Erçel
27 - Özge Yağız
34 - Cemre Baysel
53 - Su Burcu Yazgı Coşkun
62 - Cemre Arda
73 - Sıla Türkoğlu
93 - Afra Saraçoğlu
