article/comments
2025’in En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Türkiye'den 7 İsim Birden Listeye Girdi!

2025’in En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Türkiye'den 7 İsim Birden Listeye Girdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
04.01.2026 - 12:21

Dünyanın en çok konuşulan güzellik listelerinden biri yine açıklandı. ABD merkezli TC Candler, 2025 yılının 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesini yayınladı. Bu yıl listeye tam 7 Türk ünlü girmeyi başardı. Türk isimlerin tamamının oyunculardan oluşması dikkat çekerken, içlerinden biri sıralamada ilk 20’ye girerek zirveye yerleşti. Liste sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türk güzellerin başarısı da gururlandırdı.

Gelin listeye birlikte bakalım 👇

Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen ve büyük ilgi gören TC Candler - Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi 2025 yılı sonuçlarıyla açıklandı.

Şarkıcıdan modele, oyuncudan sosyal medya yıldızlarına kadar pek çok ismin yer aldığı listede bu yıl Türkiye’den 7 ünlü kadın yer aldı. Listenin en dikkat çeken detayı ise Türk isimlerin tamamının oyunculardan oluşması oldu. Güzellik, global popülerlik, medya görünürlüğü ve uluslararası etki gibi kriterlerin değerlendirildiği sıralamada Türk kadın oyuncular dünya çapında güçlü bir temsil sergiledi.

Türk ünlüler arasında zirveye yerleşen isim ise Hande Erçel oldu. 15’inci sıraya kadar yükselen Erçel, listedeki en üst sıralı Türk isim olarak öne çıktı. Uluslararası fan kitlesi, sosyal medya gücü ve projeleriyle uzun süredir global ölçekte konuşulan Erçel, bu başarısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

İşte 2025 yılında 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesine giren Türk isimler ve sıralamaları:

15 - Hande Erçel

Uluslararası popülaritesiyle listenin en üst sırasındaki Türk isim oldu. Orta Doğu ve Latin Amerika’da geniş bir hayran kitlesine sahip.

27 - Özge Yağız

Son yıllarda rol aldığı dizilerle dikkat çeken oyuncu, listenin üst sıralarında yer aldı.

34 - Cemre Baysel

Bu yıl listeye ilk kez giren Baysel, hem performansı hem de yükselen kariyeriyle öne çıktı.

53 - Su Burcu Yazgı Coşkun

Genç yaşına rağmen güçlü projelerde yer alan oyuncu, orta sıralarda kendine yer buldu.

62 - Cemre Arda

Rüzgarlı Tepe dizisiyle adından söz ettiren Cemre Arda, listenin en genç isimlerinden biri.

73 - Sıla Türkoğlu

'Kızılcık Şerbeti' ile geniş kitlelere ulaşan Türkoğlu, listeye girmeyi başaran isimlerden oldu.

93 - Afra Saraçoğlu

'Yalı Çapkını' ile büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu, listenin son sıralarında yer aldı.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
