2025’in En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Türkiye'den 7 İsim Birden Listeye Girdi!

Şarkıcıdan modele, oyuncudan sosyal medya yıldızlarına kadar pek çok ismin yer aldığı listede bu yıl Türkiye’den 7 ünlü kadın yer aldı. Listenin en dikkat çeken detayı ise Türk isimlerin tamamının oyunculardan oluşması oldu. Güzellik, global popülerlik, medya görünürlüğü ve uluslararası etki gibi kriterlerin değerlendirildiği sıralamada Türk kadın oyuncular dünya çapında güçlü bir temsil sergiledi.

Türk ünlüler arasında zirveye yerleşen isim ise Hande Erçel oldu. 15’inci sıraya kadar yükselen Erçel, listedeki en üst sıralı Türk isim olarak öne çıktı. Uluslararası fan kitlesi, sosyal medya gücü ve projeleriyle uzun süredir global ölçekte konuşulan Erçel, bu başarısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

İşte 2025 yılında 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesine giren Türk isimler ve sıralamaları: