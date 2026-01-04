Ayşe Şeyma Keten, Jet Hızıyla Evlilik Kararı Aldığı İbrahim Selim’den Neden Etkilendiğini Açıkladı

Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı. İlişkilerini duyurduktan sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurarak şaşırtmıştı. Şimdi ise bu ilişkilerine dair ilk açıklama Ayşe Şeyma Keten’den geldi. Keten, 'Çok aşık olduğum biriyleyim. İbrahim çok güvenilir biri.' sözleriyle gündem oldu.

Kaynak: Toksik İlişkiler Programı