Ayşe Şeyma Keten, Jet Hızıyla Evlilik Kararı Aldığı İbrahim Selim’den Neden Etkilendiğini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.01.2026 - 08:54

Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı. İlişkilerini duyurduktan sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurarak şaşırtmıştı. Şimdi ise bu ilişkilerine dair ilk açıklama Ayşe Şeyma Keten’den geldi. Keten, 'Çok aşık olduğum biriyleyim. İbrahim çok güvenilir biri.' sözleriyle gündem oldu.

Kaynak: Toksik İlişkiler Programı

Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer aldıktan sonra dijital platformda sunduğu programla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Selim'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen Selim, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 16 yaş küçük fenomen Ayşe Şeyma Keten’le aşk yaşadığını duyurmuş, paylaştıkları ilk kare sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

İlişkilerini doludizgin yaşayan çift, jet hızıyla evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve bu haberi, 'Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun' sözleriyle paylaşmıştı.

Son olarak Ayşe Şeyma Keten, katıldığı bir programda ilişkisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
