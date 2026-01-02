Yılbaşı Kaçamağında Yakalandılar: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Kare!
Yaklaşık 10 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, yeni yılı birlikte karşıladı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, Bulgaristan’daki kayak merkezinde görüntülendi. Uzun süredir yan yana görülmeyen ikilinin bu kareleri, “Aşk tam gaz devam ediyor” yorumlarını beraberinde getirdi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir aranın ardından Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy, son yıllarda yer aldığı Terzi, Kübra ve Eşref Rüya projeleriyle kariyerinde istikrarlı bir çıkış yakalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddialar çok geçmeden gerçek çıktı. İkili, geçtiğimiz aylarda havalimanında tatil dönüşü birlikte görüntülenerek aşklarını adeta tescillemişti.
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın yeni yılı Bulgaristan’daki popüler bir kayak merkezinde birlikte karşıladığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın