Yılbaşı Kaçamağında Yakalandılar: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Kare!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.01.2026 - 14:21

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, yeni yılı birlikte karşıladı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, Bulgaristan’daki kayak merkezinde görüntülendi. Uzun süredir yan yana görülmeyen ikilinin bu kareleri, “Aşk tam gaz devam ediyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte detaylar…

Uzun bir aranın ardından Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy, son yıllarda yer aldığı Terzi, Kübra ve Eşref Rüya projeleriyle kariyerinde istikrarlı bir çıkış yakalamıştı.

Bir dönem setlere kısa bir mola veren Ulusoy, geri dönüşünü güçlü projelerle yaparken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam etti.

Yıllar boyunca özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, uzun süre meslektaşı Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle anılmıştı. Ancak Kübra dizisi döneminde bu ilişkinin sona erdiği konuşulmuş, ardından Çağatay Ulusoy’un dizideki partneri Aslıhan Malbora ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu iddialar çok geçmeden gerçek çıktı. İkili, geçtiğimiz aylarda havalimanında tatil dönüşü birlikte görüntülenerek aşklarını adeta tescillemişti.

Ardından Aslıhan Malbora’nın, doğum günü şerefine Ulusoy’la birlikte gün batımında araba kullandıkları anlardan bir video paylaşması, ilişkilerini ilk kez sosyal medyaya taşıdıkları an olmuştu. 

Sonrasında yeniden kabuklarına çekilen çift, bir süredir kameralardan uzak kalmıştı. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın yeni yılı Bulgaristan’daki popüler bir kayak merkezinde birlikte karşıladığı ortaya çıktı.

Soğuk havaya rağmen keyiflerinin yerinde olduğu görülen ikili, sade halleriyle dikkat çekti. Görünen o ki; sessiz sedasız başlayan bu ilişki yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. 👀✨

Gülistan Başköy
