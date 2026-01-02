Bir İçerik Üreticisi, Dev Markaların Etiket Oyunlarını Tek Tek İfşa Etti!

Yüzde 51 pamuk içeren bir ürünün bile 'pamuk ağırlıklı' olarak sunulabildiğini hatırlattı. 'Eğer pamuk oranı gerçekten yüksek olsaydı, markalar bunu büyük harflerle yazardı' sözleri ise izleyenlerden destek gördü.

'Doğal dokulu' ve 'nefes alabilir kumaş' gibi ifadelerin ise tamamen his ve pazarlama dili olduğunu belirten içerik üreticisi, bu terimlerin ölçülebilir ya da kanıtlanabilir bir standardı olmadığını söyledi.