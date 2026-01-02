Bir İçerik Üreticisi, Dev Markaların Etiket Oyunlarını Tek Tek İfşa Etti!

Son yıllarda kıyafet etiketlerindeki yaratıcı ifadeleri mutlaka fark etmişsinizdir. Polyester yerine 'Dokuma, örme, karışım kumaş' gibi terimler kullanılıyor. Bir içerik üreticisi de markaların polyester kelimesinden özellikle kaçmak için kullandığı kelime oyunlarını tek tek ifşa etti.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, tekstil sektöründe uzun süredir konuşulan ama pek de dillendirilmeyen bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı.
"Karışım kumaş" ve "pamuk ağırlıklı" gibi ifadelerin de riskli olabileceğini söyleyen içerik üreticisi, oranların mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.
