Bir İçerik Üreticisi, Dev Markaların Etiket Oyunlarını Tek Tek İfşa Etti!

02.01.2026 - 12:04

Son yıllarda kıyafet etiketlerindeki yaratıcı ifadeleri mutlaka fark etmişsinizdir. Polyester yerine 'Dokuma, örme, karışım kumaş' gibi terimler kullanılıyor. Bir içerik üreticisi de markaların polyester kelimesinden özellikle kaçmak için kullandığı kelime oyunlarını tek tek ifşa etti.

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada paylaşılan bir video, tekstil sektöründe uzun süredir konuşulan ama pek de dillendirilmeyen bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı.

Bir içerik üreticisi, markaların kıyafet etiketlerinde 'polyester' yazmamak için nasıl kelime oyunlarına başvurduğunu örnekleriyle anlattı ve video kısa sürede viral oldu.

İçerik üreticisi, ilk olarak 'dokuma' ifadesine dikkat çekti. Dokuma kelimesinin yalnızca kumaşın üretim tekniğini anlattığını, pamuk da olabileceğini yüzde yüz polyester de olabileceğini vurguladı. İçerik bilgisinin özellikle verilmediği durumlarda ise tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aynı durumun 'örme' ifadesi için de geçerli olduğunu belirten içerik üreticisi, kulağa kaliteli gelen bu kelimenin de aslında kumaşın içeriği hakkında hiçbir şey söylemediğini ifade etti.

"Karışım kumaş" ve "pamuk ağırlıklı" gibi ifadelerin de riskli olabileceğini söyleyen içerik üreticisi, oranların mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Yüzde 51 pamuk içeren bir ürünün bile 'pamuk ağırlıklı' olarak sunulabildiğini hatırlattı. 'Eğer pamuk oranı gerçekten yüksek olsaydı, markalar bunu büyük harflerle yazardı' sözleri ise izleyenlerden destek gördü.

'Doğal dokulu' ve 'nefes alabilir kumaş' gibi ifadelerin ise tamamen his ve pazarlama dili olduğunu belirten içerik üreticisi, bu terimlerin ölçülebilir ya da kanıtlanabilir bir standardı olmadığını söyledi.

