Kar Manzarası Olay: Boşanır Boşanmaz Paraya Kıyan Yasemin Ergene’nin Lüks Villası Büyüledi

Evlilikleriyle uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden olan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın bir de Emine ve Ela adında iki kızları oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift geçtiğimiz Eylül ayında hepimizi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, bu süreçte hem soyadına hem de eski yaşam düzenine veda etti.