Kar Manzarası Olay: Boşanır Boşanmaz Paraya Kıyan Yasemin Ergene'nin Lüks Villası Büyüledi

Kar Manzarası Olay: Boşanır Boşanmaz Paraya Kıyan Yasemin Ergene’nin Lüks Villası Büyüledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.01.2026 - 11:04

Geçtiğimiz aylarda boşanma süreciyle magazinde sıkça konuşulan Yasemin Ergene bu kez yeni eviyle gündeme oturdu. 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ünlü isim, Özilhan soyadına veda ettikten sonra Beykoz’da lüks bir villaya taşındı. Evinden paylaştığı kar manzarası sosyal medyayı salladı.

Gelin paylaşımına birlikte bakalım 👇

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Ergene 2011 yılında kariyerini ani bir şekilde noktalayıp iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti.

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Ergene 2011 yılında kariyerini ani bir şekilde noktalayıp iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti.

Evlilikleriyle uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden olan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın bir de Emine ve Ela adında iki kızları oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift geçtiğimiz Eylül ayında hepimizi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, bu süreçte hem soyadına hem de eski yaşam düzenine veda etti.

Yıllardır Sarıyer’de yaşadığı Boğaz manzaralı villadan ayrılan ünlü isim, çocuklarıyla birlikte Beykoz’da yeni bir hayata başladı.

Yıllardır Sarıyer’de yaşadığı Boğaz manzaralı villadan ayrılan ünlü isim, çocuklarıyla birlikte Beykoz’da yeni bir hayata başladı.

Geniş bahçesi, yüksek güvenlikli site içinde yer alması ve doğayla iç içe konumu dikkat çeken ev, adeta şehirden kaçış hissi veriyor. Özellikle kış manzarasıyla öne çıkan villa, Ergene’nin sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Instagram hesabından bahçesinden kar manzarasını paylaşan Yasemin Ergene, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
