Kar Manzarası Olay: Boşanır Boşanmaz Paraya Kıyan Yasemin Ergene’nin Lüks Villası Büyüledi
Geçtiğimiz aylarda boşanma süreciyle magazinde sıkça konuşulan Yasemin Ergene bu kez yeni eviyle gündeme oturdu. 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ünlü isim, Özilhan soyadına veda ettikten sonra Beykoz’da lüks bir villaya taşındı. Evinden paylaştığı kar manzarası sosyal medyayı salladı.
Gelin paylaşımına birlikte bakalım 👇
Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Ergene 2011 yılında kariyerini ani bir şekilde noktalayıp iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti.
Yıllardır Sarıyer’de yaşadığı Boğaz manzaralı villadan ayrılan ünlü isim, çocuklarıyla birlikte Beykoz’da yeni bir hayata başladı.
Instagram hesabından bahçesinden kar manzarasını paylaşan Yasemin Ergene, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
