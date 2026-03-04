onedio
Mart 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
04.03.2026 - 23:52

Japonya menşeli Honda, ülkemizde fiyatları yakından takip edilen bir marka. Her ay başında güncellenen fiyatlar, alıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Honda, satışa yeniden çıkardığı Prelude modelini de listeye dahil ederek, Mart ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.

Peki Honda Prelude, CR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Mart 2026 güncel fiyat listesi.

Honda fiyat listesi Mart 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Mart ayında 2.380.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Mart 2026

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.380.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Mart 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.544.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.675.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.955.000 TL

Honda Prelude fiyat listesi Mart 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.400.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Mart 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.160.000 TL
