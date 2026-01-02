onedio
'38 Yaş' Esprisiyle Kadınları Kızdıran Cem Yılmaz’a Eski Sevgilisi Necla Karahalil'den Ağır Gönderme

Gülistan Başköy
02.01.2026 - 13:11

Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisinde kadınlarla ilgili kullandığı bir ifade  kadınlardan büyük eleştiri almıştı. “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere!” sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tartışma sürerken komedyene destek verenler de oldu; İrem Derici bunlardan biriydi. Ortalık henüz soğumamışken bu kez Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’den dikkat çeken bir gönderme geldi. Karahalil’in isim vermeden yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

İşte detaylar…

Uzun bir aranın ardından Cem Yılmaz, 7 Şubat’ta sahnelere CMXXIV gösterisiyle dönmüş, bilet fiyatlarından karaborsa iddialarına kadar pek çok başlıkla gündeme gelmişti.

Çok konuşulan bu gösteri, 31 Aralık gecesi Netflix’te yayınlanınca tartışmalar yeniden alevlendi. Yılın son gecesini Cem Yılmaz izleyerek geçiren izleyicilerin bir bölümü kahkahaya boğulurken, bazı espriler ise sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

Özellikle komedyenin “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere” sözleri, birçok kadın kullanıcı tarafından yaşçı ve kırıcı bulundu. Sosyal medyada yüzlerce yorum yapılırken, Yılmaz’ın bu esprisi “mizah mı, hadsizlik mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Tartışmalar sürerken ünlü şarkıcı İrem Derici, Cem Yılmaz’a açık destek veren isimlerden biri oldu.

38 yaşında olduğunu vurgulayan Derici, bu sözlere alınmadığını, bunun mizah olduğunu ve konunun fazla büyütüldüğünü savundu. 'Muadili yok Cem Yılmaz’ın” sözleriyle de komedyenin arkasında durdu.

Ancak asıl dikkat çeken hamle, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı eski sevgilisi Necla Karahalil’den geldi.

Karahalil, sosyal medya hesabında isim vermeden yaptığı paylaşımda, “Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı” yönündeki bir haberi alıntıladı. Paylaşımına eklediği “Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır” notu ise kısa sürede Cem Yılmaz’a gönderme olarak yorumlandı.

Gülistan Başköy
