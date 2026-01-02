'38 Yaş' Esprisiyle Kadınları Kızdıran Cem Yılmaz’a Eski Sevgilisi Necla Karahalil'den Ağır Gönderme
Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisinde kadınlarla ilgili kullandığı bir ifade kadınlardan büyük eleştiri almıştı. “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere!” sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tartışma sürerken komedyene destek verenler de oldu; İrem Derici bunlardan biriydi. Ortalık henüz soğumamışken bu kez Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’den dikkat çeken bir gönderme geldi. Karahalil’in isim vermeden yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
Uzun bir aranın ardından Cem Yılmaz, 7 Şubat’ta sahnelere CMXXIV gösterisiyle dönmüş, bilet fiyatlarından karaborsa iddialarına kadar pek çok başlıkla gündeme gelmişti.
Tartışmalar sürerken ünlü şarkıcı İrem Derici, Cem Yılmaz’a açık destek veren isimlerden biri oldu.
Ancak asıl dikkat çeken hamle, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı eski sevgilisi Necla Karahalil’den geldi.
İşte o paylaşım:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
