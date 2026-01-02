'38 Yaş' Esprisiyle Kadınları Kızdıran Cem Yılmaz’a Eski Sevgilisi Necla Karahalil'den Ağır Gönderme

Çok konuşulan bu gösteri, 31 Aralık gecesi Netflix’te yayınlanınca tartışmalar yeniden alevlendi. Yılın son gecesini Cem Yılmaz izleyerek geçiren izleyicilerin bir bölümü kahkahaya boğulurken, bazı espriler ise sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

Özellikle komedyenin “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere” sözleri, birçok kadın kullanıcı tarafından yaşçı ve kırıcı bulundu. Sosyal medyada yüzlerce yorum yapılırken, Yılmaz’ın bu esprisi “mizah mı, hadsizlik mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.