Cem Yılmaz'In Netflix'te Yayınlanan ve Çok Beğenilen Gösterisine Kadınlardan Eleştiri Geldi!

“Bir Tat Bir Doku”, 'CMYLMZ', “CM101MMXI Fundamentals”, “Diamond Elite Platinum Plus” ve sinemada G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımlarla koca bir kuşağın hafızasına kazınan, Türkiye'nin de en başarılı komedyenlerinden biri olarak görülen Cem Yılmaz, bombayı 2025'in ilk aylarında patlatmıştı.

Gösteri için biletler normal kategorilerde 850 TL ile 5.500 TL arasında, VIP bölümde ise 10.000 TL’ye kadar alıcı bulurken; biletler tükendikten sonra karaborsada 54.000 TL’ye çıkan fiyatlarla satılması gündem olmuştu.

Cem Yılmaz'ın çok beğenilen gösterisi 31 Aralık 2025 gecesi Netflix'te yayınlandı. Birçok kullanıcı yılın son gününü Cem Yılmaz izleyerek geçirirken bazı esprileri sosyal medyada tepki çekti.