Cem Yılmaz'In Netflix'te Yayınlanan ve Çok Beğenilen Gösterisine Kadınlardan Eleştiri Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 23:54

Cem Yılmaz'ın çok beğenilen CMXXIV gösterisi, 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesinde Netflix'te yayınlanmıştı. Cem Yılmaz'ın kadınlarla ilgili esprisi tepki çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cem Yılmaz, 7 Şubat'ta uzun bir aranın ardından CMXXIV ile dönmüştü!

“Bir Tat Bir Doku”, 'CMYLMZ', “CM101MMXI Fundamentals”, “Diamond Elite Platinum Plus” ve sinemada G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımlarla koca bir kuşağın hafızasına kazınan, Türkiye'nin de en başarılı komedyenlerinden biri olarak görülen Cem Yılmaz, bombayı 2025'in ilk aylarında patlatmıştı. 

Gösteri için biletler normal kategorilerde 850 TL ile 5.500 TL arasında, VIP bölümde ise 10.000 TL’ye kadar alıcı bulurken; biletler tükendikten sonra karaborsada 54.000 TL’ye çıkan fiyatlarla satılması gündem olmuştu. 

Cem Yılmaz'ın çok beğenilen gösterisi 31 Aralık 2025 gecesi Netflix'te yayınlandı. Birçok kullanıcı yılın son gününü Cem Yılmaz izleyerek geçirirken bazı esprileri sosyal medyada tepki çekti.

Bunlardan biri de kadınlarla ilgili esprisi oldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
