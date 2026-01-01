4 Ay Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Yılbaşında Lavaşla Oynadığı Oyun Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşık olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2017 yılında evlenmişti.

Senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan, birbirlerine düşkünlükleriyle ayrı, ikiz kızlarıyla kurdukları sıcacık yuvayla ayrı hayranlık uyandırıyordu.

Fakat ne olduysa 2024'ün son aylarından itibaren ikilinin 9 yıllık evliliği çatırdamaya başladı. Birbirine uzak davranan, normalde hep beraber yaptıkları paylaşımları ayrı yapan Pelin Akil ve Anıl Altan, çok uzun bir süre 'boşanacakları' iddiasını yalanlayıp reddetse de aralarında bir sıkıntı olduğu bariz belli oluyordu.

Konuyla ilgili ilk konuşan Pelin Akil olmuş, 'herkes rahatlasın' havasıyla eşi Anıl Altan'la karı koca olarak yollarını ayırdığını söylemişti. En başta 27 Ağustos'ta tek celsede boşandıkları iddia edilse de sonradan henüz resmi boşanmanın gerçekleşmediği iddia edilmişti.