4 Ay Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Yılbaşında Lavaşla Oynadığı Oyun Sosyal Medyada Tepki Çekti!
Birkaç ay önce boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan yeni yıla ikiz kızları Alin ve Lina ile girdi. Eski eşlerin yılbaşındaki lavaş oyunu sosyal medyada tepki çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'in en şaşırtan boşanması Pelin Akil ve Anıl Altan'ınkiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşandıklarından bu yana kızları için sık sık bir araya gelen ikili, yılbaşını da beraber geçirdi.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş onu görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Abi bu akım sosyal medyada bildiğiniz eskidi bu 1, Ayrılsakta beraberiz iyi dostuz mesajı vermek için fena kasıyorlar bu 2 , ekmek olayına çok takılmış X tay... Devamını Gör
deniz baykal zihniyetli nimetle oyun oynuyor
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.