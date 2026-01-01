onedio
4 Ay Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Yılbaşında Lavaşla Oynadığı Oyun Sosyal Medyada Tepki Çekti!

4 Ay Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Yılbaşında Lavaşla Oynadığı Oyun Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 23:03

Birkaç ay önce boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan yeni yıla ikiz kızları Alin ve Lina ile girdi. Eski eşlerin yılbaşındaki lavaş oyunu sosyal medyada tepki çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025'in en şaşırtan boşanması Pelin Akil ve Anıl Altan'ınkiydi.

Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşık olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2017 yılında evlenmişti. 

Senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan, birbirlerine düşkünlükleriyle ayrı, ikiz kızlarıyla kurdukları sıcacık yuvayla ayrı hayranlık uyandırıyordu. 

Fakat ne olduysa 2024'ün son aylarından itibaren ikilinin 9 yıllık evliliği çatırdamaya başladı. Birbirine uzak davranan, normalde hep beraber yaptıkları paylaşımları ayrı yapan Pelin Akil ve Anıl Altan, çok uzun bir süre 'boşanacakları' iddiasını yalanlayıp reddetse de aralarında bir sıkıntı olduğu bariz belli oluyordu. 

Konuyla ilgili ilk konuşan Pelin Akil olmuş, 'herkes rahatlasın' havasıyla eşi Anıl Altan'la karı koca olarak yollarını ayırdığını söylemişti. En başta 27 Ağustos'ta tek celsede boşandıkları iddia edilse de sonradan henüz resmi boşanmanın gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Hatta bu resmi boşanma sorusunu duyan Pelin Akil, daha yeni muhabirlerden rahatsız olmuş ve cevap vermişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşandıklarından bu yana kızları için sık sık bir araya gelen ikili, yılbaşını da beraber geçirdi.

Yılın son gününde kızları Alin, Lina ve arkadaşlarıyla evde sıcak bir kutlama yapan Pelin Akil ve Anıl Altan, gece boyunca oldukça samimi oldukları birçok video ve fotoğraf paylaştı. 

Aralarından en çok dikkat çekeni ise lavaşla oynadıkları oyunun videosu oldu. Ağızlarına su doldurup ilk gülene lavaşla vuran Akil ve Altan sosyal medyada tepki çekti. 

İkilinin daha sonra lavaşın gerçek olmadığına dair bir açıklama yaptığı iddia edildi fakat bu da sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş onu görelim.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
