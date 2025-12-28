onedio
Tavırları Dikkat Çekti: Pelin Akil, "Resmi Boşanma Gerçekleşti mi?" Sorusu Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!

Lila Ceylan
28.12.2025 - 21:42

Anıl Altan'la tek celsede boşandıkları iddia edilen fakat sonradan boşanmanın resmi olmadığı öne sürülen Pelin Akil, boşanma sorusunu duyunca çok rahatsız oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın senelerce süren huzurlu, mutlu, aşk dolu yuvasına denk gelmeyen yoktur.

Arka Sıradakiler dizisi sürecinde tanışıp aşık olan ikili, 2016 yılında evlemişti. Senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan, birbirlerine düşkünlükleriyle ayrı, ikiz kızlarıyla kurdukları sıcacık yuvayla ayrı hayranlık uyandırıyordu. 

Bir anda boşanacakları iddiaları çıkmış ve bu konu aylarca bir sonuca bağlanamamıştı. Birbirinden tamamen kopuk hareket eden ve aralarında bir soğukluk olduğu bariz belli olan ikili, aylarca boşanma iddialarını reddetti. Bir noktadan sonra bu konuyu konuşmak istemediklerini söyleyerek her fırsatta kapattılar. 

Boşanmayı aylarca net bir şekilde reddetmesine rağmen öne çıkıp konuşan yine Pelin Akil olmuştu, 'herkes rahatlasın' havasıyla eşi Anıl Altan'la karı koca olarak yollarını ayırdığını söyleyen Pelin Akil, ilk açıklamasını yaptığında bu haber hiçbirimizde şok etkisi yaratmamıştı.

Boşandıktan sonra kızları için görüşmeye devam eden ikili, oldukça medeni bir şekilde boşananlardan oldu.

27 Ağustos'ta tek celsede boşandıkları öne sürülen ikilinin, daha sonradan boşanma sürecinin henüz gerçekleşmediği iddia edilmişti. 

Bu süre boyunca birkaç kez çocuklarıyla beraber tatile çıkan ve görüntülenen ikilinin keyfi de gayet yerinde gözüküyordu.

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil'e, resmi bir boşanma olup olmadığı soruldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
