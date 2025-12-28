Tavırları Dikkat Çekti: Pelin Akil, "Resmi Boşanma Gerçekleşti mi?" Sorusu Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!
Anıl Altan'la tek celsede boşandıkları iddia edilen fakat sonradan boşanmanın resmi olmadığı öne sürülen Pelin Akil, boşanma sorusunu duyunca çok rahatsız oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın senelerce süren huzurlu, mutlu, aşk dolu yuvasına denk gelmeyen yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşandıktan sonra kızları için görüşmeye devam eden ikili, oldukça medeni bir şekilde boşananlardan oldu.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil'e, resmi bir boşanma olup olmadığı soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın