Tavırları Dikkat Çekti: Pelin Akil, "Resmi Boşanma Gerçekleşti mi?" Sorusu Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!

Arka Sıradakiler dizisi sürecinde tanışıp aşık olan ikili, 2016 yılında evlemişti. Senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan, birbirlerine düşkünlükleriyle ayrı, ikiz kızlarıyla kurdukları sıcacık yuvayla ayrı hayranlık uyandırıyordu.

Bir anda boşanacakları iddiaları çıkmış ve bu konu aylarca bir sonuca bağlanamamıştı. Birbirinden tamamen kopuk hareket eden ve aralarında bir soğukluk olduğu bariz belli olan ikili, aylarca boşanma iddialarını reddetti. Bir noktadan sonra bu konuyu konuşmak istemediklerini söyleyerek her fırsatta kapattılar.

Boşanmayı aylarca net bir şekilde reddetmesine rağmen öne çıkıp konuşan yine Pelin Akil olmuştu, 'herkes rahatlasın' havasıyla eşi Anıl Altan'la karı koca olarak yollarını ayırdığını söyleyen Pelin Akil, ilk açıklamasını yaptığında bu haber hiçbirimizde şok etkisi yaratmamıştı.