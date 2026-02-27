onedio
Feyza Civelek ile Gökberk Yıldırım’dan Partner Pozu Geldi

Elif Sude Yenidoğan
27.02.2026 - 14:50

Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti, her sezon olduğu gibi bu yıl da gündemden düşmüyor. Dizi zaman zaman zirveyi kaptırsa da yüksek reytinglerini korumayı sürdürüyor. Sezon başından bu yana yaşanan değişimler çok konuşuldu. Kadroda yaşanan ayrılıklar izleyiciyi şaşırttı. Yeni oyuncuların katılımıyla hikaye farklı bir yöne evrildi. Son olarak Feyza Civelek ve Gökberk Yıldırım’ın partner pozu sosyal medyada dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.

Dizi hem reytinglerde hem sosyal medyada güçlü bir karşılık buluyor. Ancak bu sezon kadro değişimleriyle öne çıktı. Hikayedeki önemli karakterlerden biri için beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Doğukan Güngör’ün projeden çıkışı kısa sürede gündem olmuştu. Rol için yeni bir isimle anlaşmaya varılmıştı. Emre Dinler kadroya dahil edilerek karakteri devralmıştı. Ardından ise diziye yeni yüzler gelmeye devam etti. Gökberk Yıldırım da bu isimlerden biri oldu.

Feyza Civelek’le Gökberk Yıldırım partner olmuştu; şimdiyse ikiliden yeni kare geldi. 👇

Kızılcık Şerbeti tüm değişimlere rağmen gündem yaratmaya devam ediyor. Görünen o ki dizi, hem ekran önünde hem sosyal medyada konuşulmayı sürdürecek. Bakalım dördüncü sezonda daha fazla ayrılık yaşanacak mı? Hikayenin nasıl devam edeceği seyirciler arasında merak konusu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
