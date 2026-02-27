Feyza Civelek ile Gökberk Yıldırım’dan Partner Pozu Geldi

Dizi hem reytinglerde hem sosyal medyada güçlü bir karşılık buluyor. Ancak bu sezon kadro değişimleriyle öne çıktı. Hikayedeki önemli karakterlerden biri için beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Doğukan Güngör’ün projeden çıkışı kısa sürede gündem olmuştu. Rol için yeni bir isimle anlaşmaya varılmıştı. Emre Dinler kadroya dahil edilerek karakteri devralmıştı. Ardından ise diziye yeni yüzler gelmeye devam etti. Gökberk Yıldırım da bu isimlerden biri oldu.