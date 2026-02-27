onedio
Yeni Diziden İddialı Çıkış: 26 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
27.02.2026 - 11:08

26 Şubat 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Spor karşılaşmaları ve diziler arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Özellikle Avrupa Ligi rövanş mücadelesi ekran başına geniş bir kitle topladı. Aynı akşam yayınlanan diziler de sıralamada yerini aldı. Yeni projelerin performansı dikkat çekti. Perşembe akşamının kazananı belli oldu.

Maça rağmen Sevdiğim Sensin Total’de zirveye yerleşti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Nottingham Forest – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, AB ve ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yayını olurken, Total kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Star TV’nin dizisi Sevdiğim Sensin bahsettiğimiz üzere Total izleyici grubunda listenin ilk basamağına çıktı, AB ve ABC1’de ise günü ikinci sırada tamamladı.

NOW’da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı ise üç ana kategoride de üçüncü sıraya yerleşerek düşüş yaşadı.

İşte 26 Şubat Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 26 Şubat Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 26 Şubat Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

