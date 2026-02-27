Yeni Diziden İddialı Çıkış: 26 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
26 Şubat 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Spor karşılaşmaları ve diziler arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Özellikle Avrupa Ligi rövanş mücadelesi ekran başına geniş bir kitle topladı. Aynı akşam yayınlanan diziler de sıralamada yerini aldı. Yeni projelerin performansı dikkat çekti. Perşembe akşamının kazananı belli oldu.
Maça rağmen Sevdiğim Sensin Total’de zirveye yerleşti.
İşte 26 Şubat Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 26 Şubat Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 26 Şubat Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
