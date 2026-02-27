Yeni Diziden İddialı Çıkış: 26 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Nottingham Forest – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, AB ve ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yayını olurken, Total kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Star TV’nin dizisi Sevdiğim Sensin bahsettiğimiz üzere Total izleyici grubunda listenin ilk basamağına çıktı, AB ve ABC1’de ise günü ikinci sırada tamamladı.

NOW’da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı ise üç ana kategoride de üçüncü sıraya yerleşerek düşüş yaşadı.