Çirkin Dizisinin Başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak İlk Kez Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 20:54

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çirkin dizisi için hazırlık süreci hızlandı. 25 Film imzası taşıyan yapımın oyuncuları ilk kez masa başında bir araya geldi. Senaryoyu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme aldı. Okuma provasının ardından set takvimi de netleşti. Ekip cuma günü çekimlere başlamayı planlıyor. Dizinin başrolleri birlikte objektif karşısına geçti. Paylaşılan ilk kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Çirkin dizisi yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yapım Star TV için hazırlanıyor. Oyuncular bugün gerçekleştirilen okuma provasında senaryoyu birlikte değerlendirdi. Toplantıda hem karakterler hem de sahne akışı üzerine konuşuldu. Çekimlerin hafta sonuna doğru başlaması planlanıyor.

Başrolde Çağlar Ertuğrul yer alıyor; Derya Pınar Ak da dizinin kadın başrolünü üstleniyor.

İkilinin ilk set pozu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İzleyiciler özellikle partner uyumuna dair mesajlar paylaştı çünkü başrollerin diziyle anlaştığı duyurulduğunda yaş farkları gündem olmuştu.

Konusuna gelecek olursak dizi güçlü bir kadın hikayesini merkezine alıyor. Karakterlerin geçmişi ve aile ilişkileri senaryoda önemli yer tutuyor. Oyuncuların sahne öncesi hazırlıkları devam ediyor. Setin İstanbul’da kurulacağı öğrenildi. Yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak çekimlerin başlamasıyla birlikte takvimin netleşmesi bekleniyor.

