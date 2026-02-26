Çirkin Dizisinin Başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak İlk Kez Bir Araya Geldi
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çirkin dizisi için hazırlık süreci hızlandı. 25 Film imzası taşıyan yapımın oyuncuları ilk kez masa başında bir araya geldi. Senaryoyu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme aldı. Okuma provasının ardından set takvimi de netleşti. Ekip cuma günü çekimlere başlamayı planlıyor. Dizinin başrolleri birlikte objektif karşısına geçti. Paylaşılan ilk kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çirkin dizisi yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolde Çağlar Ertuğrul yer alıyor; Derya Pınar Ak da dizinin kadın başrolünü üstleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın