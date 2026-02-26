Çirkin Dizisinin Başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak İlk Kez Bir Araya Geldi

İkilinin ilk set pozu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İzleyiciler özellikle partner uyumuna dair mesajlar paylaştı çünkü başrollerin diziyle anlaştığı duyurulduğunda yaş farkları gündem olmuştu.

Konusuna gelecek olursak dizi güçlü bir kadın hikayesini merkezine alıyor. Karakterlerin geçmişi ve aile ilişkileri senaryoda önemli yer tutuyor. Oyuncuların sahne öncesi hazırlıkları devam ediyor. Setin İstanbul’da kurulacağı öğrenildi. Yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak çekimlerin başlamasıyla birlikte takvimin netleşmesi bekleniyor.