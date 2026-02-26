onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sonbaharın En Çok İzlenen Dizisi Açıklandı: Zirvede Yine O Var

Sonbaharın En Çok İzlenen Dizisi Açıklandı: Zirvede Yine O Var

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 17:54

ABD’de sonbahar sezonuna ait izlenme verileri paylaşıldı. Dijital platformlar ve televizyon kanallarını kapsayan ölçümlerde tablo netleşti. İzleyicilerin en çok hangi yapımı tercih ettiği merak konusuydu. Açıklanan sonuçlar sürpriz yaratmadı. Uzun süredir konuşulan bir dizi zirvede yer aldı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reyting ölçüm şirketi Nielsen’ın yayımladığı çok platformlu rapor, Eylül ortasından ocak başına kadar olan dönemi kapsadı.

Reyting ölçüm şirketi Nielsen’ın yayımladığı çok platformlu rapor, Eylül ortasından ocak başına kadar olan dönemi kapsadı.

Bu süreçte dijital ve ulusal kanallarda yayınlanan yapımlar karşılaştırıldı. Listenin ilk sırasında Stranger Things yer aldı. Dizi yaklaşık 33 milyon izleyiciye ulaşarak açık ara fark yarattı. Ross ve Matt Duffer imzası taşıyan yapım, final bölümüyle ekran serüvenini tamamlamıştı. Buna rağmen izlenme ivmesi düşmedi. Özellikle son sezon bölümlerinin geniş kitlelere ulaştığı görüldü.

Nielsen’ın daha önce açıkladığı haftalık verilere göre dizi bir haftada milyarlarca dakika izlenmişti.

Nielsen’ın daha önce açıkladığı haftalık verilere göre dizi bir haftada milyarlarca dakika izlenmişti.

Bu rakam dijital platformlar için rekor seviyedeydi. Listenin ikinci sırasında bir Netflix belgesel dizisi yer aldı. Sean Combs: The Reckoning yaklaşık 20 milyonun üzerinde izleyici topladı. Üçüncü sırada ise Landman bulunuyor. Billy Bob Thornton ve Demi Moore’un rol aldığı yapım 19 milyonun üzerinde ortalamaya ulaştı. Sonbahar verileri, dijital platformların liderliğini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın