Mendilinizi Hazırlayın: Herkesi Gözyaşına Boğan Hamnet Benzeri 15 Dizi ve Film
Maggie O'Farrell'ın dünyaca ünlü romanından Chloé Zhao tarafından sinemaya uyarlanan Hamnet izleyen herkesi gözyaşına boğmuştu. William Sheakspeare'in hayatından esinlenilen film, oğlu Hamnet'in vefatının ardından eşiyle duydukları yas sürecini ve bu süreci nasıl yaşadıklarını, nasıl parçalandıklarını ele alıyor. Etkisi büyük bu filme benzeyen 15 dizi ve filmi sizler için derledik!
1. Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare)
2. All Is True
3. Anonymous (Anonim)
4. Bright Star (Parlak Yıldız)
5. Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)
6. The Wonder (Mucize)
7. The Dig (Kazı)
8. Little Women (Küçük Kadınlar - 2019)
9. A Field in England
10. The Village (Köy)
11. Anne with an E
12. Alias Grace
13. The Essex Serpent (Essex Yılanı)
14. Poldark
15. Upstart Crow
