Mendilinizi Hazırlayın: Herkesi Gözyaşına Boğan Hamnet Benzeri 15 Dizi ve Film

Margaret Atwood'un eserinden ustaca uyarlanan bu mini dizi, 19. yüzyıl Kanada'sının karanlık sırlarına ışık tutuyor. Genç hizmetçi Grace Marks, korkunç bir cinayetle suçlandığında, tüm gözler onun üzerine çevrilir. Peki Grace gerçekten bir canavar mı, yoksa zamansız bir adaletsizliğin kurbanı mı? Bir psikiyatriste hayatını anlattıkça, izleyici de Grace'in karmaşık zihninde ve 19. yüzyıl toplumunun acımasız gerçeklerinde bir yolculuğa çıkar.

Dizi, dönemin keskin sınıf ayrımlarını, kadınlara dayatılan bakış açılarını ve bastırılmış duyguların yarattığı muazzam gerilimi adeta iliklerinize kadar hissettiriyor. Tıpkı 'Hamnet'in o ağır tempolu ama içten içe kaynayan duygusal dünyası gibi, bu hikaye de el işleri, doğa ve hatıralar üzerinden ördüğü güçlü sembolizmle derinlemesine bir anlatım sunuyor. Grace Marks'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için her sahnesinde bir ipucu arayacağınız, nefes kesici bir psikolojik drama.