3 Farklı Yapay Zekaya Yeşilçam'ın En Güzel Kadınının Kim Olduğunu Sorduk
Yeşilçam filmlerinin pek çok kendine has özelliği var. Günümüzde bile insanları ekran başına kilitleyen bu filmlerde en çok öne çıkanlar ise dönemin yıldız kadın oyuncuları. Kariyerlerine yüzlerce film sığdıran Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Müjde Ar gibi aktrislerden en güzelinin kim olduğu da yıllardır bitmeyen bir tartışma. Biz de Grok, ChatGPT ve Gemini'a 'Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu kim?' sorusunu sorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grok'un seçimi Gülşen Bubikoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT'nin kararı ise Sultan'dan yana.
Gemini ise Filiz Akın'ı seçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın