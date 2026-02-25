onedio
3 Farklı Yapay Zekaya Yeşilçam'ın En Güzel Kadınının Kim Olduğunu Sorduk

3 Farklı Yapay Zekaya Yeşilçam'ın En Güzel Kadınının Kim Olduğunu Sorduk

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2026 - 14:55

Yeşilçam filmlerinin pek çok kendine has özelliği var. Günümüzde bile insanları ekran başına kilitleyen bu filmlerde en çok öne çıkanlar ise dönemin yıldız kadın oyuncuları. Kariyerlerine yüzlerce film sığdıran Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Müjde Ar gibi aktrislerden en güzelinin kim olduğu da yıllardır bitmeyen bir tartışma. Biz de Grok, ChatGPT ve Gemini'a 'Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu kim?' sorusunu sorduk.

Grok'un seçimi Gülşen Bubikoğlu

Grok'un seçimi Gülşen Bubikoğlu

Bana göre Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'da 'en güzel' denince akla gelen ilk isimlerden biri tartışmasız o. O masalsı yüz hatları, berrak bakışları ve dönemine göre çok doğal, neredeyse gerçeküstü bir güzelliği var. Türkan Şoray'ın karizmatik sultan aurası, Filiz Akın'ın klas Avrupa inceliği, Itır Esen'in olağanüstü simetrisi çok güçlü rakipler ama Bubikoğlu'nun fotoğrafına baktığında 'bu kadın başka bir dünyadan' dedirtiyor.

ChatGPT'nin kararı ise Sultan'dan yana.

ChatGPT'nin kararı ise Sultan'dan yana.

Bana göre Yeşilçam’ın en güzel kadını Türkan Şoray.

Sebebi sadece fiziksel güzelliği değil; yüz hatlarının simetrisi, o ikonik bakışları, güçlü ekran karizması ve yıllara meydan okuyan zarafeti. “Sultan” lakabını boşuna almamış. Kamera onu ayrı bir seviyeye taşıyor.

Gemini ise Filiz Akın'ı seçti.

Gemini ise Filiz Akın'ı seçti.

Filiz Akın, Yeşilçam’ın sadece güzeli değil, aynı zamanda zarafetinin ve modern yüzünün sembolüdür. Onu diğerlerinden ayıran ve bu listede zirveye taşıyan birkaç somut nedenim var:

Neden Filiz Akın?

Avrupai Zarafet: Dönemin sinemasında 'kolejli kız' veya 'modern şehirli kadın' dendiğinde akla gelen ilk ve tek isimdi. Klasik Türk güzelliğinin dışında, çok daha rafine ve farklı bir ışığı vardı.

Doğal Estetik: Sarışınlığı, narin yüz hatları ve her daim asil duruşuyla ekranda bambaşka bir estetik algısı yarattı.

Zamansızlık: Bugün bile fotoğraflarına baktığında 'bu kadın her dönemin güzeli' diyebiliyorsun. Modası geçmeyen bir yüz hattına sahip.

