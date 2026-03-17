2 Yıldır Kira Ödemiyor, Hayatını Tatil Yaparak Geçiriyor: Yatta Çalışarak Tüm Dünyayı Geziyor

2 Yıldır Kira Ödemiyor, Hayatını Tatil Yaparak Geçiriyor: Yatta Çalışarak Tüm Dünyayı Geziyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 15:54

Çoğu insan için tatil bir kaçışken, bazıları için yaşamın ta kendisine dönüşebiliyor. Yat sektöründe çalışan genç bir kadın, iki yıldır kira ya da temel ihtiyaçlar için harcama yapmadan dünyayı geziyor. Üstelik kazandığı gelirin neredeyse tamamını birikime ayırabiliyor.

Birçok kişi için geçim derdi, hayalleri ertelemek anlamına geliyor.

Birçok kişi için geçim derdi, hayalleri ertelemek anlamına geliyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, bu algıyı tersine çevirdi. Genç bir kadın, son iki yıldır tek kuruş yaşam gideri ödemeden dünyayı gezdiğini anlattı.

Sarah isimli genç kadın, bir yat ekibinde çalışarak sıra dışı bir yaşam kurduğunu söylüyor. Sosyal medyada @sarahmonaco99 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Sarah’ya göre bu işin en dikkat çekici yanı, maaşın neredeyse tamamen birikime kalması. Çünkü konaklama, yemek, kişisel ihtiyaçlar ve ulaşım gibi temel giderlerin tamamı çalıştığı yat tarafından karşılanıyor. Kendi ifadesiyle “iki yıldır kira, fatura ya da gıda için tek kuruş harcamadım.”

Bu süreçte ciddi birikim yapabildiğini belirten genç kadın, ilk sezonunun ardından ev almak için peşinat dahi biriktirdiğini söylüyor.

Bu süreçte ciddi birikim yapabildiğini belirten genç kadın, ilk sezonunun ardından ev almak için peşinat dahi biriktirdiğini söylüyor.

Özellikle klasik 9-5 düzeninde çalışan akranlarıyla kıyaslandığında bu durumun kendisi için hala şaşırtıcı olduğunu dile getiriyor.

Sektöre girişin sanıldığı kadar zor olmadığını vurgulayan Sarah, başlangıç seviyesindeki işler için çoğu zaman deneyim şartı aranmadığını belirtiyor. Yat sektörüne adım atmak isteyenlerin genellikle aracı platformlar ve ajanslar üzerinden ilk işlerini bulduğunu, en önemli kriterin ise çalışmaya istekli olmak olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan işin perde arkası da en az avantajları kadar dikkat çekici. Sarah, ultra zengin müşterilerle yaşadığı ilginç anıları da paylaşıyor. Örneğin bir müşterinin, yıldızlar yeterince net görünmüyor diye gece yarısı tekneyi hareket ettirdiğini; bir başkasının ise binlerce sterlinlik lüks yiyecek sipariş edip hiçbirine dokunmadan tekneden ayrıldığını anlatıyor. Hatta bazı misafirlerin, denizin rengini “yeterince ilginç bulmadıkları” için farklı bir rota talep ettiklerini bile söylüyor.

Bu deneyimler sosyal medyada büyük ilgi görürken, pek çok kullanıcı bu yaşam tarzına hem hayranlık hem de merakla yaklaşıyor. Kimileri bu işi denemek istediğini belirtirken, kimileri de işin çalışma saatleri ve beklentileri konusunda daha fazla detay öğrenmeye çalışıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
