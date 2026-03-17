2 Yıldır Kira Ödemiyor, Hayatını Tatil Yaparak Geçiriyor: Yatta Çalışarak Tüm Dünyayı Geziyor

Özellikle klasik 9-5 düzeninde çalışan akranlarıyla kıyaslandığında bu durumun kendisi için hala şaşırtıcı olduğunu dile getiriyor.

Sektöre girişin sanıldığı kadar zor olmadığını vurgulayan Sarah, başlangıç seviyesindeki işler için çoğu zaman deneyim şartı aranmadığını belirtiyor. Yat sektörüne adım atmak isteyenlerin genellikle aracı platformlar ve ajanslar üzerinden ilk işlerini bulduğunu, en önemli kriterin ise çalışmaya istekli olmak olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan işin perde arkası da en az avantajları kadar dikkat çekici. Sarah, ultra zengin müşterilerle yaşadığı ilginç anıları da paylaşıyor. Örneğin bir müşterinin, yıldızlar yeterince net görünmüyor diye gece yarısı tekneyi hareket ettirdiğini; bir başkasının ise binlerce sterlinlik lüks yiyecek sipariş edip hiçbirine dokunmadan tekneden ayrıldığını anlatıyor. Hatta bazı misafirlerin, denizin rengini “yeterince ilginç bulmadıkları” için farklı bir rota talep ettiklerini bile söylüyor.

Bu deneyimler sosyal medyada büyük ilgi görürken, pek çok kullanıcı bu yaşam tarzına hem hayranlık hem de merakla yaklaşıyor. Kimileri bu işi denemek istediğini belirtirken, kimileri de işin çalışma saatleri ve beklentileri konusunda daha fazla detay öğrenmeye çalışıyor.