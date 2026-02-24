Yapay Zekaya Göre Juventus Galatasaray Maçı Kaç Kaç Bitecek?

Galatasaray: İlk maçın 5-2'lik skor avantajıyla çok rahat. Süper Lig'de son maçta Konyaspor'a 2-0 yenilmiş olsalar da odak tamamen Torino'da.

Juventus: Kendi liglerinde Como'ya evlerinde 2-0 yenilerek büyük bir krizin içine girdiler. İtalyan basınına göre bu maç onlar için ya tamam ya devam niteliğinde.

Benim tahminim: Juventus, taraftarı önünde ilk yarıda baskı kurup gol bulacaktır ancak Osimhen ve Barış Alper gibi hızlı isimlerle Galatasaray’ın boş alanları değerlendirip 1-1 veya 2-1 (Juve galibiyeti) gibi bir skorla, toplamda 6-3 veya 6-4 ile turu geçeceğini düşünüyorum.