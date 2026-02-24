onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Yapay Zekaya Göre Juventus Galatasaray Maçı Kaç Kaç Bitecek?

Yapay Zekaya Göre Juventus Galatasaray Maçı Kaç Kaç Bitecek?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2026 - 17:32

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. 5-2'lik skorla Torino'ya uçacak sarı kırmızılılarda odak tamamen Avrupa'da. Turu geçmesi halinde Liverpool veya Tottenham Hotspur ikilisinden biriyle çeyrek final için karşılaşacak olan Galatasaray'ın önce Çarşamba günü oynayacağı maçta İstanbul'daki skor avantajını kullanması bekleniyor.

Türkiye'nin merakla beklediği maçın skor tahminini popüler yapay zeka asistanları Grok, Gemini ve ChatGPT'ye sorduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grok tur ihtimalini %80 görüyor.

Grok tur ihtimalini %80 görüyor.

Juventus evinde baskı kurup kazanmaya çalışacak, ama Galatasaray'ın ilk maçtaki özgüveni, savunma disiplini ve kontra hızı (Noa Lang, Osimhen faktörü vs.) rövanşta da etkili olabilir. Juventus'un kadro eksiklikleri (kırmızı kartlar, sakatlıklar) ve moral düşüklüğü de cabası.Benim skor tahminim: Juventus 1-1 Galatasaray.

ChatGPT ise karşılıklı gol ihtimalini düşünüyor.

ChatGPT ise karşılıklı gol ihtimalini düşünüyor.

Tahminim: Juventus 2 – 1 Galatasaray

Neden?

  • Juventus iç sahada genelde daha kontrollü ve savunma disiplini yüksek oynuyor.

  • Galatasaray hücumda etkili ama deplasmanda savunma geçişlerinde zaman zaman açık verebiliyor.

  • Maçın tempolu ve karşılıklı gollü geçme ihtimali yüksek.

Gemini ise Juventus'un kendi içindeki krize değindi.

Gemini ise Juventus'un kendi içindeki krize değindi.

Galatasaray: İlk maçın 5-2'lik skor avantajıyla çok rahat. Süper Lig'de son maçta Konyaspor'a 2-0 yenilmiş olsalar da odak tamamen Torino'da. 

Juventus: Kendi liglerinde Como'ya evlerinde 2-0 yenilerek büyük bir krizin içine girdiler. İtalyan basınına göre bu maç onlar için ya tamam ya devam niteliğinde.

Benim tahminim: Juventus, taraftarı önünde ilk yarıda baskı kurup gol bulacaktır ancak Osimhen ve Barış Alper gibi hızlı isimlerle Galatasaray’ın boş alanları değerlendirip 1-1 veya 2-1 (Juve galibiyeti) gibi bir skorla, toplamda 6-3 veya 6-4 ile turu geçeceğini düşünüyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın