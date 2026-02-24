onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de Büyük Şok! Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde 3 Hafta Yok!

Fenerbahçe’de Büyük Şok! Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde 3 Hafta Yok!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 13:45

Galatasaray’ın Konyaspor’a yenildiği haftada büyük bir avantajı değerlendiremeyerek Kasımpaşa’yı yenemeyen Fenerbahçe’ye bir kötü haber de yıldız futbolcularından geldi. Sarı lacivertli takımda, Kasımpaşa maçında sakatlanan Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ksımpaşa karşısında son dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’ye kötü haberler geldi!

Ksımpaşa karşısında son dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’ye kötü haberler geldi!

Şampiyonluk yarışında Kasımpaşa engelini aşamayarak büyük bir avantajı kaçıran Fenerbahçe’ye yıldız oyuncularından kötü haber geldi. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncular Talisca ve Oosterwolde 3 hafta takımlarını yalnız bırakacak. 

Yağız Sabuncuoğlu haberleri şu şekilde duyurdu: 

“Jayden Oosterwolde 3 hafta sahalardan uzak kalacak!”

“Anderson Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalacak!”

Ederson da yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamada kaleci Ederson'un da 3 haft takımla olamayacağını duyurmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın