Fenerbahçe Taraftarı 90+11'de Verilen Puanlara İsyan Etti: "0-0 Bitse Bu Kadar Üzülmezdim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 22:54

Trendyol Süper Lig’in 23. haftası tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 90+11’de yediği gol sonrası 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray’la puanları eşitleme şansını kaçırdı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada ise taraftarların hayal kırıklığı ve tepkisi dikkat çekti.

Taraftar isyanını sosyal medyada gösterdi.

Taraftar isyanını sosyal medyada gösterdi.

Galatasaray’ın Konyaspor’a puan kaybettiği haftada zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti ancak hesaplar tutmadı.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle sona ermek üzereyken hakem Yasin Kol mücadeleye 8 dakika ilave etti. Uzatma bölümünde Kasımpaşa’nın 10 kişi kalması sarı-lacivertliler için büyük fırsat yarattı. Kısa süre sonra Asensio’nun şık golü Fenerbahçe’yi umutlandırdı ve takımı zirve yarışına yeniden ortak etti.

Ancak maçın son sözü 90+11’de geldi. Allevinah’ın attığı gol, Kadıköy’de soğuk duş etkisi yarattı. Bu golle Fenerbahçe’nin liderlik umutları ağır darbe alırken, tribünlerde derin bir sessizlik hâkim oldu.

Sosyal medyada ise aksine büyük bir öfke ve üzüntü vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorumlar Aşağıda
