Fenerbahçe Taraftarı 90+11'de Verilen Puanlara İsyan Etti: "0-0 Bitse Bu Kadar Üzülmezdim"

Galatasaray’ın Konyaspor’a puan kaybettiği haftada zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti ancak hesaplar tutmadı.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle sona ermek üzereyken hakem Yasin Kol mücadeleye 8 dakika ilave etti. Uzatma bölümünde Kasımpaşa’nın 10 kişi kalması sarı-lacivertliler için büyük fırsat yarattı. Kısa süre sonra Asensio’nun şık golü Fenerbahçe’yi umutlandırdı ve takımı zirve yarışına yeniden ortak etti.

Ancak maçın son sözü 90+11’de geldi. Allevinah’ın attığı gol, Kadıköy’de soğuk duş etkisi yarattı. Bu golle Fenerbahçe’nin liderlik umutları ağır darbe alırken, tribünlerde derin bir sessizlik hâkim oldu.

Sosyal medyada ise aksine büyük bir öfke ve üzüntü vardı.