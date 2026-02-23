onedio
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Dramatik Anlara Sahne Olan Uzatma Dakikaları Yaşandı: 1-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 22:11

Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada puanları eşitlemek için evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe beklemediği bir sonla karşılaştı.

90.dakikaya 0-0 girilen maçta hakem Yasin Kol +8 verdi. Bu uzatma süresinde Kasımpaşa on kişi kalarak büyük bir avantajı kaybetti. Kısa süre sonra da Asensio'nun harika golü Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

Maç böyle bitecek derken 90+11'de sahneye Allevinah çıktı ve Fenerbahçe'nin zirve ümitlerini yıktı.

Fenerbahçeli oyuncular ve tribünleri adeta yıkan bu gol sonrası statta büyük bir sessizlik hakim oldu.

90 dakikalık bölümde iki takım da gol bulamadı.

Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ın hayati üç puan bıraktığı Konyaspor deplasmanından sonra mutlak üç puan için sahaya çıktı. 

Ancak Fenerbahçe bir türlü aradığı golü bulamazken tüm heyecan adeta bundan sonra yaşandı.

Asensio sahneye çıktı.

90+3'te Kasımpaşa on kişi kalırken 90+5'te de Fenerbahçe, Asensio ile öne geçti. Stat bu golle adeta yıkıldı. Yedek kulübesi tribünler, saha içinde futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. 

Maç bu skorla bitmesi hailnde Galatasaray ve Fenerbahçe 55'er puanla zirvedeki yerlerini alacaktı.

90+11'de bambaşka bir son yaşandı.

Maç böyle bitecek derken 90+11'de sahneye Allevinah çıktı ve Fenerbahçe'nin zirve ümitlerini yıktı.

Bir anlık savunma hatasını affetmeyen Kasımpaşa rakibinin zirve yolundaki en ağır yaralarından birini almasını sağladı. 

Golün ardından stadyumda ölüm sessizliği yaşanırken bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular oldukları yere yıkılıp kaldılar. 

Bu sonuçla Galatasaray 55 puanda Fenerbahçe 53 puanda zirvede ilk ikiyi aldı.

