Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Dramatik Anlara Sahne Olan Uzatma Dakikaları Yaşandı: 1-1
Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada puanları eşitlemek için evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe beklemediği bir sonla karşılaştı.
90.dakikaya 0-0 girilen maçta hakem Yasin Kol +8 verdi. Bu uzatma süresinde Kasımpaşa on kişi kalarak büyük bir avantajı kaybetti. Kısa süre sonra da Asensio'nun harika golü Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.
Maç böyle bitecek derken 90+11'de sahneye Allevinah çıktı ve Fenerbahçe'nin zirve ümitlerini yıktı.
Fenerbahçeli oyuncular ve tribünleri adeta yıkan bu gol sonrası statta büyük bir sessizlik hakim oldu.
90 dakikalık bölümde iki takım da gol bulamadı.
Asensio sahneye çıktı.
90+11'de bambaşka bir son yaşandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
