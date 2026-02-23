Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Dramatik Anlara Sahne Olan Uzatma Dakikaları Yaşandı: 1-1

Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada puanları eşitlemek için evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe beklemediği bir sonla karşılaştı.

90.dakikaya 0-0 girilen maçta hakem Yasin Kol +8 verdi. Bu uzatma süresinde Kasımpaşa on kişi kalarak büyük bir avantajı kaybetti. Kısa süre sonra da Asensio'nun harika golü Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

Maç böyle bitecek derken 90+11'de sahneye Allevinah çıktı ve Fenerbahçe'nin zirve ümitlerini yıktı.

Fenerbahçeli oyuncular ve tribünleri adeta yıkan bu gol sonrası statta büyük bir sessizlik hakim oldu.