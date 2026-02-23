Caner Erkin'in Gördüğü Kırmızı Kartlar, Sakaryaspor Taraftarını İsyan Ettirdi
Sakaryaspor formasıyla Trendyol 1. Lig’de mücadele eden eski milli futbolcu Caner Erkin, bir kez daha kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivasspor deplasmanında 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tutan deneyimli sol kanat, böylece bu sezonki dördüncü kırmızı kartını görmüş oldu.
Maç sonrasında Sakaryaspor taraftarının ise tecrübeli futbolcuya tepkileri vardı.
Taraftarlar Caner Erkin'e tepkilerini gösterdi.
4.kez kırmızı kart gördü.
