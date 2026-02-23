Caner Erkin'in Gördüğü Kırmızı Kartlar, Sakaryaspor Taraftarını İsyan Ettirdi

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formasını terleten Caner Erkin, sert oyun tarzını Trendyol 1. Lig’de de sürdürüyor. Sakaryaspor’un Sivas deplasmanında oynadığı karşılaşmada tecrübeli futbolcu, ilk yarının son bölümünde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartla birlikte Erkin, Sakaryaspor forması altında bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görmüş oldu. Sakaryaspor ise mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.