Caner Erkin'in Gördüğü Kırmızı Kartlar, Sakaryaspor Taraftarını İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 21:38

Sakaryaspor formasıyla Trendyol 1. Lig’de mücadele eden eski milli futbolcu Caner Erkin, bir kez daha kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivasspor deplasmanında 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tutan deneyimli sol kanat, böylece bu sezonki dördüncü kırmızı kartını görmüş oldu.

Maç sonrasında Sakaryaspor taraftarının ise tecrübeli futbolcuya tepkileri vardı. 

Kaynak - Medyabar

Taraftarlar Caner Erkin'e tepkilerini gösterdi.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formasını terleten Caner Erkin, sert oyun tarzını Trendyol 1. Lig’de de sürdürüyor. Sakaryaspor’un Sivas deplasmanında oynadığı karşılaşmada tecrübeli futbolcu, ilk yarının son bölümünde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartla birlikte Erkin, Sakaryaspor forması altında bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görmüş oldu. Sakaryaspor ise mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

