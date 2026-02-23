onedio
article/comments
article/share
15 Yıldır Atletico Madrid'in Teknik Direktörü Olan Diego Simeone'nin Ayrılığı Konuşuluyor

15 Yıldır Atletico Madrid'in Teknik Direktörü Olan Diego Simeone'nin Ayrılığı Konuşuluyor

23.02.2026 - 17:37

Atlético Madrid’i 15 sezondur çalıştıran Diego Simeone hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Arjantinli teknik direktörün, yeni sezon öncesinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biriyle gizli bir ön mutabakata vardığı öne sürüldü. Kulüp cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu gelişme futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu kulüp ise İtalyan devi Inter Milan...

Yaklaşık 15 sezondur Atlético Madrid’i çalıştıran Diego Simeone hakkında Avrupa futbolunda yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli teknik direktör, yeni sezon öncesinde sürpriz bir adım atarak Inter Milan ile gizli bir ön protokol üzerinde anlaşmaya vardı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu gelişme futbol kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Yaklaşık 15 yıldır Atlético Madrid’de teknik direktörlük görevini sürdüren Diego Simeone hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından El Chiringuito de Jugones’un haberine göre Arjantinli çalıştırıcı, gelecek sezon için Inter Milan ile ön anlaşmaya vardı.

Aylık yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Simeone’nin yıllık brüt gelirinin 40 milyon Euro seviyesinde olduğu hatırlatılırken, İtalyan temsilcisinden ne kadar maaş alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Diego Simeone’nin 2016 yılında yaptığı açıklama da iddiaları güçlendirdi. Arjantinli teknik adam o dönem, “Bir gün Inter Milan’a döneceğim. Orada oyuncu olarak çok güzel anılar yaşadım ve bir gün teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Simeone’nin yıllar önce dile getirdiği bu sözler, son gelişmelerin ardından yeniden gündeme taşındı.

