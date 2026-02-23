15 Yıldır Atletico Madrid'in Teknik Direktörü Olan Diego Simeone'nin Ayrılığı Konuşuluyor

Yaklaşık 15 yıldır Atlético Madrid’de teknik direktörlük görevini sürdüren Diego Simeone hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından El Chiringuito de Jugones’un haberine göre Arjantinli çalıştırıcı, gelecek sezon için Inter Milan ile ön anlaşmaya vardı.

Aylık yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Simeone’nin yıllık brüt gelirinin 40 milyon Euro seviyesinde olduğu hatırlatılırken, İtalyan temsilcisinden ne kadar maaş alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.