Liverpool'a İmza Atması Beklenen Xabi Alonso'nun Şartı Arda Güler

Liverpool FC yönetiminin, Xabi Alonso’nun Arda Güler talebine olumlu yaklaştığı ve sezon sonunda 20 yaşındaki yıldız için 90 milyon euroluk bütçe ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Real Madrid’in Fenerbahçe’den 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Arda’nın sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor. Milli futbolcu bu sezon İspanyol ekibinde 38 resmi maçta 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.