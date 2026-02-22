onedio
Liverpool'a İmza Atması Beklenen Xabi Alonso'nun Şartı Arda Güler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 21:54

Real Madrid serüveni beklenenden kısa süren Xabi Alonso, yeni sezonda bir başka Avrupa devinin teknik direktörlüğüne hazırlanıyor.

İspanyol çalıştırıcının görevi kabul etmesi için öne sürdüğü en önemli şartın ise Arda Güler’in kadroya katılması olduğu iddia edildi. 

Kaynak - Ajansspor

Liverpool'un radarına girdi.

Bayer Leverkusen ile yakaladığı büyük çıkışın ardından sezon başında Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin yerine göreve getirilen Xabi Alonso’nun Madrid macerası yalnızca yarım sezon sürdü.

Şu anda boşta olan 44 yaşındaki teknik adam, birçok kulübün gündeminde. Bu ekiplerden biri de Liverpool FC. Premier Lig’de liderin 16 puan gerisine düşen İngiliz temsilcisi, sezon sonunda Arne Slot ile yolları ayırarak takımın başına Xabi Alonso’yu getirmeyi planlıyor.

Arda Güler'i Liverpool'a istiyor.

Fichajes’in haberine göre Liverpool FC, Xabi Alonso ile temas halinde. Ancak İspanyol teknik adamın İngiliz ekibinde görev almak için bir şart öne sürdüğü belirtildi.

Haberde, Alonso’nun, Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre bulan ancak kendi döneminde daha fazla forma şansı verdiği Arda Güler’in transfer edilmesini istediği aktarıldı.

90 milyon Euro bütçe ayrıldı.

Liverpool FC yönetiminin, Xabi Alonso’nun Arda Güler talebine olumlu yaklaştığı ve sezon sonunda 20 yaşındaki yıldız için 90 milyon euroluk bütçe ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Real Madrid’in Fenerbahçe’den 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Arda’nın sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor. Milli futbolcu bu sezon İspanyol ekibinde 38 resmi maçta 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hakan Karakoca
