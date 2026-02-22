Osasuna Mağlubiyeti Sonrası Real Madrid'de Eleştirilen İsimler Arasında Arda Güler Var

Marca’daki değerlendirmede Arda Güler’in ilk yarı performansı için şu ifadeler yer aldı:

“Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid’in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor.”

İkinci yarıya ilişkin yorumda ise şu değerlendirme yapıldı:

“Türk oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, mucizevi bir şekilde kaleyi bulmadı. Ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna’nın golüne dönüşüyordu.”