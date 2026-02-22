onedio
Osasuna Mağlubiyeti Sonrası Real Madrid'de Eleştirilen İsimler Arasında Arda Güler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 19:34

LaLiga’da Real Madrid, deplasmanda Osasuna’ya mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli puan kaybı yaşadı.

Real Madrid’de Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, maç sonrası İspanyol basını genç oyuncunun performansına geniş yer ayırdı.

İspanya basınında Arda Güler'in performansı eleştiri aldı.

LaLiga’nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaştı. İlk yarıyı Ante Budimir’in golüyle önde kapatan ev sahibi ekibe, Madrid temsilcisi 73. dakikada Vinícius Júnior ile karşılık verdi. Ancak 90. dakikada Raúl García’nın golü Osasuna’ya galibiyeti getirdi.

Real Madrid’de Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı ve 83. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın ardından İspanyol basını genç oyuncunun performansını mercek altına aldı.

Marca: Real Madrid oyununda hiç yer almıyor

Marca’daki değerlendirmede Arda Güler’in ilk yarı performansı için şu ifadeler yer aldı:

“Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid’in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor.”

İkinci yarıya ilişkin yorumda ise şu değerlendirme yapıldı:

“Türk oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, mucizevi bir şekilde kaleyi bulmadı. Ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna’nın golüne dönüşüyordu.”

"Destek bulamadı"

AS, Arda Güler için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna’ya karşı ortada pek yoktu.”

"Vasat bir performans sergiledi"

Mundo Deportivo, Arda Güler için “Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Sport ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Türk oyuncudan vasat bir performans geldi; maçın neredeyse tamamında sahadaydı. Hücumlarda etkisiz kaldı ve savunmada zayıftı. Osasuna oyuncuları onun arkasında kolayca boşluklar bulup sayısal üstünlük sağladı.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
