Manchester United Futbolcularına "En Etkilendikleri Stat" Soruldu ve Galatasaray Cevabı Geldi

İngiltere Premier Lig’in köklü kulübü Manchester United’ın iki önemli ismi Bruno Fernandes ile Kobbie Mainoo, kariyerlerinde en çok akıllarında kalan stat atmosferinin Galatasaray’a karşı oynadıkları maçta yaşandığını dile getirdi. İki futbolcunun cevabı, sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyada en çok paylaştığı videolardan oldu.