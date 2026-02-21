onedio
Manchester United Futbolcularına "En Etkilendikleri Stat" Soruldu ve Galatasaray Cevabı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 23:03

İngiltere Premier Lig’in köklü kulübü Manchester United’ın iki önemli ismi Bruno Fernandes ile Kobbie Mainoo, kariyerlerinde en çok akıllarında kalan stat atmosferinin Galatasaray’a karşı oynadıkları maçta yaşandığını dile getirdi. İki futbolcunun cevabı, sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyada en çok paylaştığı videolardan oldu.

Antrenman öncesi sorulan soru gündem oldu.

Reuters’in aktardığı bilgilere göre, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United’da antrenman öncesi futbolculara kısa bir soru-cevap etkinliği düzenlendi. Sorulan 'Kariyerinizde en çok etkilendiğiniz stadyum atmosferi hangisiydi?' sorusuna takımın iki yıldızı, İstanbul’u yanıt olarak verdi.

"Galatasaray en iyisiydi"

Bruno Fernandes, Manchester United kaptanı olarak, sarı-kırmızılı taraftarların Galatasaray maçında RAMS Park’ta yarattığı atmosferi öne çıkararak, soruya “Galatasaray en iyisiydi” yanıtını verdi.

İngiliz ekibinin genç yeteneği Kobbie Mainoo ise İstanbul’daki deplasman atmosferini şaşkınlıkla aktararak, “Galatasaray… Çok gürültülüydü” dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
